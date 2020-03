Lil Uzi Vert partage sa liste de pistes pour le nouvel album Eternal Atake

Après avoir taquiné les fans avec une bande-annonce cinématographique, Lil Uzi Vert a révélé la tracklist de son prochain album Eternal Atake. En plus des singles précédemment sortis «That Way» et «Futsal Shuffle», l’album comprend également une chanson intitulée «Urgency» avec Syd et «Chrome Hearts Tags» qui est réglé sur un rythme créé par le chef Keef, comme l’a souligné Uzi. dans un tweet. Retrouvez la liste complète des titres, avec 14 autres chansons, ci-dessous

Eternal Atake – qui n’a pas encore reçu de date de sortie officielle – est le suivi très attendu d’Uzi de Luv Is Rage 2. En 2017, lisez Overtones de Pitchfork, «La résurgence improbable de Rap Rock».

Prise éternelle:

01 Bébé Pluton

02 Lo Mein

03 Silly Watch

04 Pop

05 Tu ferais mieux de bouger

06 Retrouvailles

07 Je suis désolé

08 Celebration Station

09 Plus grand que la vie

10 étiquettes Chrome Hearts

11 Bust Me

12 Prix

13 Urgence [ft. Syd]

14 Vénétie

15 P2 (La fin)

16 Mélange de futsal

17 De cette façon

