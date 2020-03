Lil Uzi Vert partage une nouvelle chanson «That Way»: écouter

Lil Uzi Vert a partagé un nouveau titre intitulé “That Way”. La chanson interpole et semble échantillonner le hit des Backstreet Boys «I Want It That Way». Écoutez ci-dessous.

“That Way” est le premier nouveau single d’Uzi depuis “Futsal Shuffle 2020”. Depuis la sortie de Luv Is Rage 2 en 2017, le rappeur est apparu dans de nombreuses collaborations avec Lil Baby, G Herbo, A Boogie Wit Da Hoodie, Young Thug, Yo Gotti, Chief Keef et d’autres. Il a également sorti quelques morceaux uniques, dont «Free Uzi», «Sanguine Paradise» et «New Patek».

