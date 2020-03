Lil Uzi Vert recrute Future, Young Thug, More pour un autre nouvel album: Listen

Une semaine après la sortie de son album tant attendu Eternal Atake le 6 mars, Lil Uzi Vert a un autre nouvel album. Proposée à la fois comme une édition de luxe du record de la semaine dernière et comme une suite de sa mixtape de breakout 2016, Lil Uzi Vert vs.The World, la sortie de 14 titres présente Future, Young Thug, Gunna, 21 Savage, Chief Keef, Young Nudy, Lil Durk et NAV. Écoutez Eternal Atake (Deluxe) – LUV vs. The World 2, qui comprend les 14 premières pistes ci-dessous.

Eternal Atake a chuté le matin du 6 mars après des semaines de spéculations et de taquineries. Uzi a sorti une bande-annonce cinématographique dans laquelle il a été enlevé par des sectateurs dans un OVNI. L’album comprenait deux singles précédemment sortis, «Futsal Shuffle» et «That Way», ajoutés en tant que morceaux bonus, qui figurent toujours sur la nouvelle version de luxe.

Lisez «La route longue et cahoteuse vers la prise éternelle de Lil Uzi Vert» sur le terrain.

