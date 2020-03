Lil Uzi Vert se fait enlever par un OVNI dans la bande-annonce du nouvel album Eternal Atake: Regardez

Plus d’un an après la première fois qu’il a titré son titre, Lil Uzi Vert a sorti une nouvelle bande-annonce cinématographique pour son prochain album Eternal Atake. La vidéo, réalisée par Gibson Hazard, dépeint Uzi comme un employé de bureau dont la journée est perturbée par l’apparition de coordonnées mystérieuses. L’aventure qui en résulte finit par l’enlèvement du jeune rappeur par des sectateurs dans un OVNI. Regardez ci-dessous et découvrez les illustrations du nouvel album.

Eternal Atake – qui n’a pas encore reçu de date de sortie – sera le suivi de Lil Uzi Vert de Luv Is Rage 2 de 2017. Depuis cet album, il a sorti des singles dont “New Patek”, “That’s a Rack”, “Sanguine Paradise, “Et” Free Uzi “. Ce dernier morceau est celui que le rappeur a sorti en mars 2019; Atlantic Records a appelé la chanson «une fuite» et «non officielle».

Uzi a réalisé des longs métrages pour de nombreux artistes depuis son dernier album, dont Young Thug, A Boogie, G Herbo, Yo Gotti et Chief Keef. Son plus récent single «Futsal Shuffle», sorti au début de 2020, est venu avec sa propre routine de danse.

You guys picked cover 2 for Eternal Atake the album . THANK YOU FOR YOUR HELP ON THIS DECISION 🛸 pic.twitter.com/pyrW6ebvZB

— BABY PLUTO 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) March 3, 2020