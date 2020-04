Lil Wayne annonce la radio Young Money

Lil Wayne reprend les ondes.

Alors que beaucoup de ses fans restent à la maison en raison de la pandémie, Lil Wayne les divertit avec un tout nouveau spectacle. Le patron de Young Money devrait lancer Young Money Radio sur Beats 1 d’Apple Music cette semaine. Le premier épisode, animé par Weezy lui-même, sera diffusé vendredi à 19 heures. EST avec quelques invités surprise.

«CE vendredi, 19 h HNE, le vôtre accueillera vraiment le TRÈS PREMIER épisode de YOUNG MONEY RADIO!» a tweeté Wayne. “Je vais appeler des poids lourds pour discuter de sport, de musique, de comédie, de tout!”

Il prévoit de commencer à vivre sur Instagram avant de passer à Apple pour la diffusion complète. “Nous ferons les premières minutes sur IG Live, puis passerons à @applemusic pour la diffusion COMPLÈTE!” ajouta Wayne.

CE vendredi, 19 h HNE, le vôtre accueillera vraiment le TRÈS PREMIER épisode de YOUNG MONEY RADIO! Je vais appeler des poids lourds pour discuter de sport, de musique, de comédie, de tout! Nous ferons les premières minutes sur IG Live, puis passerons à @applemusic pour la diffusion complète! pic.twitter.com/6IuvOz2DEW – Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) 22 avril 2020

Plus tôt ce mois-ci, il a fait allusion à l’annonce avec un teaser énigmatique sur les réseaux sociaux. “J’ai quelque chose de spécial komin très bientôt!” Weezy a dit aux fans.

Le camp Young Money semble également se préparer à plus de musique. Le label a récemment publié un nouveau single et une vidéo pour “Super Bowl” mettant en vedette trois de ses artistes, Gudda Gudda, Hoodybaby et Jay Jones.

Weezy est la dernière star à avoir sa propre émission sur Apple Music après Travis Scott, The Weeknd, DJ Khaled et sa soeur Young Money Nicki Minaj, qui anime son émission record Queen Radio.