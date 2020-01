Lil Wayne annonce un nouvel album et lance une nouvelle musique: écouter

Lil Wayne s’est rendu sur Twitter pour annoncer son prochain album, Funeral. Le suivi de Wayne à Tha Carter V arrive le 31 janvier, selon son tweet, qui présente également un extrait de nouvelle musique. Découvrez-le ci-dessous.

Le tweet de Lil Wayne comprenait également un lien vers son site Web, où vous pouvez précommander Funeral dans ses différents formats: CD, LP, cassette et numérique.

Tha Carter V est arrivé (après beaucoup d’anticipation) en 2018. Plus récemment, Wayne a fait équipe avec Travis Barker et Rick Ross pour “Gimme Brain”, partagé “Ride Dat” avec Birdman et Juvenile, et plus encore.

Lisez «Le long chemin de Lil Wayne vers Tha Carter V» sur le terrain.

