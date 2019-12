Lil Wayne “ autorisé '' après une recherche en avion privé par des agents fédéraux à Miami

Le rappeur Lil Wayne a été «autorisé» par les autorités fédérales à enquêter sur un jet privé qui a atterri à Miami. Plus tard, des agents fédéraux ont trouvé de la drogue et au moins une arme à feu.

Selon un rapport du Miami Herald, la police de Miami-Dade a reçu un pourboire sur les armes dans l'avion. Ils ont alerté les autorités fédérales sur la possibilité d'armes à feu pour obtenir un mandat de perquisition. Au cours de la perquisition, les enquêteurs ont découvert de la cocaïne et un pistolet.

La recherche fédérale comprenait des enquêteurs du FBI et du Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. La perquisition a eu lieu tard lundi soir, avec la participation de quelques officiers de Miami-Dade.

L'avocat de Lil Wayne a déclaré plus tard que son client avait été "autorisé" à quitter les lieux. Aucune accusation immédiate n'a été déposée dans l'affaire.

Le jet privé est un Gulfstream G-V pouvant accueillir jusqu'à 14 passagers et membres d'équipage. L'avion volait de Californie avec Weezy comme l'un des passagers. Tous les passagers ont dû attendre à l'aéroport pendant que les enquêteurs fouillaient l'avion.

Lil Wayne a ensuite tweeté sur l'incident après qu'il soit devenu viral, confirmant qu'il avait été effacé. «Tout va bien! Je pense qu'ils pensaient que je parlais d'un "pack" différent dans mon dernier tweet. Mais de toute façon, GO PACK GO !!! », a tweeté le rappeur.

Il y a dix ans, Lil Wayne a plaidé coupable de possession d'une arme à feu dans le cadre de son arrestation en juillet 2007. La police a trouvé un pistolet semi-automatique de 0,40 dans son bus touristique à New York.

Il a fait la une des journaux en mai lorsqu'il a refusé de jouer au festival de hip-hop Rolling Loud à Miami Gardens. Après que le rappeur a appris le contrôle de police obligatoire, il a tweeté aux fans: "Je suis désolé, mais je ne jouerai pas. Je ne me contente pas et ne me contenterai jamais d'être policé pour faire mon travail et vous offrir un bon spectacle. »

Le rappeur vivait dans un grand manoir à Miami Beach, mais l'a vendu après avoir été la cible d'une histoire de canular.