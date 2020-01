Lil Wayne dévoile le nouvel album «Funeral» sortira la semaine prochaine

Lil Wayne a fait une annonce surprise vendredi, avec l’arrivée prochaine de son 13e album studio intitulé Funeral, le 31 janvier (via Young Money / Republic).

En tant que suivi très attendu de son palmarès et Tha Carter V acclamé par la critique, les enjeux sont plus élevés que jamais.

L’icône du magnat du hip-hop a annoncé l’album sur les réseaux sociaux avec un clip instrumental et une courte intro de Wayne: “Bienvenue aux funérailles, coffret fermé comme d’habitude”.

Avant la sortie de l’album, Funeral est disponible en pré-sauvegarde, avec un certain nombre de merch exclusif, vinyle en édition limitée, pulls molletonnés, sweats à capuche, t-shirts graphiques et plus sur sa boutique officielle.

Les funérailles font suite au succès massif de l’album tant attendu de Lil Wayne, Tha Carter V, qui a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 avec la deuxième semaine de streaming pour un album de tous les temps. Salué par la critique et les fans, Pitchfork a noté: «L’album longtemps retardé capture Wayne comme nous voulons nous souvenir de lui: au cœur ouvert, bourré de mots et ravi par les possibilités de sa propre polyvalence».

L’année dernière, Wayne a fait équipe avec blink-182 pour un énorme tour co-vedette à travers l’Amérique du Nord. Après la tournée, le rappeur s’est connecté avec le batteur de Blink Travis Barker et Rick Ross sur le single collaboratif «Gimme Brain», pour le nouveau label de Barker, DTA Records.

La semaine dernière, Wayne s’est associé à ESPN pour célébrer le match de championnat national des éliminatoires du football collégial pour sortir le titre accrocheur «Playoff», avec Poppy H, Corey Henry et The Treme Funktet.

L’icône de la Nouvelle-Orléans a également retrouvé Birdman et Juvenile pour le single “Ride Dat” du trio plus tôt cet été.

Sur Tha Carter V, Wayne a parlé de sa dépression et de la véritable histoire derrière une blessure par balle qui l’a presque tué à l’âge de 12 ans, de sorte que les funérailles symboliquement intitulées devraient également aborder des sujets plus lourds.

Les funérailles devraient sortir le 31 janvier et peuvent être préenregistrées ici.