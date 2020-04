Lil Wayne laisse tomber une vidéo étendue pour ‘Piano Trap’ et ‘Not Me’

Vendredi, après avoir lancé Young Money Radio, Lil Wayne livre une vidéo étendue pour “Piano Trap” et “Not Me” de son album Funeral.

Réalisé par Ricky x Willis, le clip passionnant met en valeur l’amour de Weezy pour le skateboard et présente les cascades d’atterrissage du boss de Young Money au skatepark. Il s’ouvre sur un panneau d’avertissement de la ville de Beverly Hills qui interdit le vélo et la planche à roulettes, mais Tunechi se moque des règles. Il déclenche un coup franc et fixe la caméra.

Le clip est principalement composé de séquences de skate. À un moment donné, il fait référence à la pandémie avec un message d’intérêt public «BROVID-17» avec l’avertissement «Les autorités exhortent tout le monde à rester à l’intérieur… et à se débattre!»

S’adressant à Rolling Stone, Wayne a déclaré qu’il avait choisi de présenter son patinage après qu’un de ses amis, Yosef «Yoyo» Rateliff, lui ait envoyé une vidéo de skate avec «Piano Trap» en arrière-plan. “J’ai trouvé que le skate était une sortie de la vie et toute cette merde en général!” il a dit. “C’est pourquoi je ne peux pas m’arrêter ne m’arrêterai pas!”

Mais vous devrez attendre la fin pour ce qu’il considère comme la meilleure partie. «J’étais le plus heureux avec le banger à la fin! A Barcelone, le 180 à faux shuv! ” il a dit. «Il était environ 5 heures du matin et ces potes allumés à la fin m’étaient inconnus! Ils étaient juste là-bas! Et ils ne m’ont pas dérangé littéralement jusqu’à ce que je débarque cette merde! Et cela m’a pris environ une heure ou deux. »

Vendredi, Wayne a accueilli l’épisode inaugural de Young Money Radio sur Apple Music avec des invités dont Travis Scott, Lil Baby et Babyface. Au cours de la diffusion en direct, il a aperçu les collaborations avec Tory Lanez et Jessie Reyez lors de la prochaine édition de luxe de Funeral.

Au milieu de la pandémie de COVID-19, Wayne a également annoncé que son organisme sans but lucratif, One Family Foundation, et Apple Music versaient 200 000 $ à la Nouvelle-Orléans via World Central Kitchen.