Lil Wayne lance le 13e album studio «Funeral»

Lil Wayne revient avec la sortie de son 13e album studio solo très attendu, intitulé Funeral via Young Money Records / Republic Records.

L’album de 24 pistes est riche en fonctionnalités, y compris des collaborations avec Big Sean, 2 Chainz, Lil Baby, The-Dream, XXXTentacion, Jay Rock, Takeoff, Adam Levine, OT Genasis et Lil Twist.

Weezy a également recruté un certain nombre de producteurs de premier plan, dont l’ancien collaborateur de Wayne, Mannie Fresh, Mike WiLL Made-It, STREETRUNNER, Jahlil Beats, Ben Billions, Murda Beatz, Cool & Dre et plus encore.

Les funérailles font suite au succès massif de Tha Carter V, l’album de platine tant attendu de Lil Wayne, certifié RIAA, qui a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200.

Avec une tracklist impressionnante, l’album ressemble à une sortie de mixtape ambitieuse. Alors que Wayne avait déjà fait des albums de rock et de concept, Funeral est plus simple, Weezy faisant ce qu’il fait le mieux, rappant les cercles du reste.

Pour célébrer l’album, le MC a annoncé qu’il organiserait plusieurs événements à Miami pendant le week-end du Super Bowl. Ce soir, il sera à la tête de la série de concerts «Delano Live Presented by TIDAL». Demain, il organisera une soirée de sortie d’album présentée par Rap Rotation, la maison d’Amazon Music pour le hip-hop en rotation lourde.

En dehors de annonçant l’album la semaine dernière, Wayne n’a rien révélé à propos des funérailles ou des célibataires à l’avance.

Au cours de la dernière année, Wayne a fait équipe avec blink-182 pour une énorme tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord. Après la tournée, le rappeur s’est connecté avec le batteur de Blink Travis Barker et Rick Ross sur le single collaboratif «Gimme Brain», pour le nouveau label de Barker, DTA Records.

Les funérailles sont maintenant disponibles et peuvent être achetées ici. Voir la liste complète des pistes ci-dessous.

1. Funérailles

2. Acajou

3. Mama Mia

4. Je le fais feat. Big Sean & Lil Baby

5. Rêves

6. Arrête de jouer avec moi

7. Clap pour Em

8. Bing James feat. Jay Rock

9. Pas moi

10. Trust Nobody feat. Adam Levine

11. Know You Know feat. 2 Chainz

12. chiens sauvages

13. durcir

14. Je ne dors pas feat. Décollage

15. Sights And Silencers feat. Le rêve

16. Ball Hard feat. Lil Twist

17. Bastard (Satan’s Kid)

18. Get Outta My Head feat. XXXTentacion

19. Piano Trap

20. Line Em Up

21. Darkside

22. Ça ne fait rien

23. T.O. exploit. O.T. Genasis

24. Wayne’s World