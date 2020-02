Lil Wayne révélé comme le robot de la chanteuse masquée: Regardez

Ce soir, juste après le Super Bowl 2020, la nouvelle saison de The Masked Singer a été diffusée sur Fox. Un concurrent appelé le Robot est sorti et a chanté la chanson de Lenny Kravitz «Are You Gonna Go My Way». Les juges ont deviné que ce pourrait être Shaun White, Johnny Knoxville, Steve-O, Flavour Flav ou Floyd Mayweather. C’était Lil Wayne. Une fois démasqué, Wayne a expliqué qu’il avait choisi le costume de robot parce qu’il pensait que ses enfants aimeraient ce personnage le mieux. Regardez sa performance ci-dessous.

Il convient de noter que Q-Tip a correctement deviné que c’était Wayne avant la révélation. Wayne vient de sortir son nouvel album Funeral. T-Pain a remporté la première saison de The Masked Singer.

