Lil Wayne sur ‘Funeral’, hooks, Sinead O’Connor, plus | EW.com

Tout fan qui s’attendait à un sombre résultat professionnel du nouvel album de Lil Wayne Funeral est pour une surprise.

«J’ai toujours été l’artiste qui n’a pas été retenu», explique-t-il à Entertainment Weekly. «J’ai toujours été comme ils veulent m’appeler, un Martien ou autre. J’ai toujours été cet artiste et c’est juste la croissance de qui est cet artiste maintenant. »Le rappeur note que l’artiste qu’il est maintenant« peut devenir encore plus sombre, et cette fois nous devenons profonds et sombres », mais Funeral n’est pas un signe avant-coureur de toute sorte de retraite.

À venir un peu plus d’un an après la sortie triomphale de son album longtemps retardé Tha Carter V, la tracklist de 24 chansons sur Funeral à elle seule donne un aperçu de la façon dont Wayne travaille toujours et bricole sa musique.

Le cerveau de Young Money a sauté au téléphone avec EW pour discuter du mystère entourant son nouveau projet, comment il choisit les chansons pour un album et la raison derrière laquelle il a crié Sinéad O’Connor.

DIVERTISSEMENT HEBDOMADAIRE: Vous êtes connu pour les sessions d’enregistrement de marathon. Comment savez-vous quand couper les choses et faire ce que vous avez dans un album?

LIL WAYNE: Je ne suis jamais entré en studio et j’ai dit: “J’entre en studio et nous enregistrons. C’est ce que nous faisons, c’est le projet sur lequel nous travaillons. “La seule fois où je le fais, c’est pour un album de Carter. Mon monde s’arrête quand nous allons ici, enregistrant comme Tha Carter VI. A part ça, tout ce qui sort cette nuit-là est sorti cette nuit-là. Mais ensuite, l’idée de funérailles est venue, et juste toute la situation de l’époque, de moi en tant qu’artiste et de ma carrière, cela m’a fait entrer dans le studio avec: «Non, je vais ici avec les funérailles sur mon l’esprit. “Que j’ai frappé un album entier cette nuit-là, ou non, [Young Money president] Mack [Maine] sait que tout était pour les funérailles, donc ce n’est qu’un ensemble de choses à choisir à la fin de la journée.

Combien de chansons estimez-vous avoir enregistrées pour cet album? Et quel est le processus pour les réduire?

La dernière fois que j’ai regardé… ma petite liste des chansons que nous avons enregistrées, elle contenait 72 fichiers. Cela vous permet de savoir comment cela fonctionne. Le processus de cueillette se poursuit, Mack et moi nous asseyons. L’oreille de Mack est tournée vers le monde. La mienne ne l’est pas. Le mien est pour moi et ma musique, mon monde. Et donc Mack sait ce que tout le monde écoute et aime, alors il vient écouter ces chansons parce que c’est lui qui me le fera savoir comme “Ils vont adorer ceci, ils adoreront ça.” Donc nous espérons finir avec les meilleures chansons de ces cent mille chansons que j’ai enregistrées. C’est marrant.

J’aime vraiment “Ball Hard” en dehors du disque. Il a également un shout-out Sinéad O’Connor. Êtes-vous un de ses fans ou était-ce pour la rime?

C’était dû au fait que j’étais fan parce que je regardais une chaîne quand j’étais jeune appelée The Box [that] aurait des vidéos sur le côté de l’écran avec un numéro par eux. Vous pouvez appeler le numéro de téléphone et simplement commander cette vidéo et elle s’affichera à chaque fois qu’elle apparaîtra, vous n’aviez aucun contrôle sur la vidéo suivante. Alors, la vidéo Sinéad O’Connor [for “Nothing Compares 2 U”] est venu beaucoup, et elle est également devenue populaire juste d’être l’artiste chauve. [Recording “Ball Hard”] Je me disais: “Ces enfants ne connaissent absolument pas Sinéad O’Connor.” Mais ensuite, j’ai pensé au fait qu’il fallait deux secondes pour dire: “Hé, Siri, qui est Sinéad O’Connor?”

En écoutant la chanson “Mama Mia”, quand elle a commencé, je me disais, je ne sais pas comment Wayne va faire du rap sur ce rythme. Courez-vous vers de tels défis?

Ouais je fais. J’adore quand je reçois un rythme et dès qu’il arrive, je ne peux pas tout à coup me mettre des mots dans la tête. Il y a un beat que j’ai eu récemment qui était sur une barre off, ce qui signifie que ça ne se passait pas comme toutes les chansons naturelles: quatre mesures et quatre mesures. C’était fou. Ce rythme est donc devenu un défi également. Cela vous fait trouver différents flux.

Savez-vous toujours sur quel rythme vous rappiez?

Quand [Young Money Records Head of A&R] Josh [Berkman] envoie des beats, parfois il envoie le lot entier. Beaucoup de producteurs ont leur propre étiquette au début de leurs temps, et il peut nous envoyer un lot de temps [where] certains des rythmes n’ont pas de balise. Alors j’ai peut-être tué votre rythme et je ne savais même pas qui vous êtes; cela arrive souvent.

Avec «Dreams», vous parlez du cauchemar de la rupture. Êtes-vous à un endroit où vous songez à donner la priorité à l’entrepreneuriat par rapport à la musique comme beaucoup de vos pairs, ou la musique est toujours très épanouissante pour vous?

Oh la musique est très épanouissante [laughs]. La musique est toujours mon flux sanguin. Cette [song] là, c’était juste parfait. Quand j’ai chanté ce crochet, je me suis dit: “D’accord, je l’ai.” Vous me connaissez, je suis un sujet. Vous me donnez un sujet, Dieu merci, je suis très créatif avec mes mots et j’ai une merveilleuse personnalité, donc je peux vraiment m’en tenir à ce sujet et en faire quelque chose. J’ai toujours été ce mec. Quand Baby et eux nous donnaient un sujet ou un titre aux Hot Boys et disaient: «Hé, je veux que cette chanson parle des mardis et jeudis» – nous avions une chanson appelée «mardi et jeudi», en vérité – je le ferais toujours [stick to the subject]. C’est ce qui m’a beaucoup aidé avec ça, parce que j’étais dans un groupe, c’était comme être à l’école. Vous voudriez être le gars qui tourne dans le meilleur papier, et donc j’essaierais toujours d’être le gars qui s’en tiendrait le plus au sujet dans mon couplet parce que je savais que tout le monde était sur le point de monter sur cette chanson et essayez toujours de trouver un moyen de parler de quelque chose dont ils veulent vraiment parler.

S’en tenir aux sujets, pourquoi l’album s’appelle Funeral? Comment avez-vous trouvé le concept?

Je pensais que tout le monde comprendrait. Je remarque que je continue à me demander “pourquoi est-ce Funeral?” Je me disais: “Nan, je pensais que vous connaissiez tous mes mixtapes, mes albums, ils ont tous leurs petites catégories. Vous avez les Da Droughts, vous avez Le Préfixe, Le Suffixe, vous avez Désolé 4 L’attente 1, 2, 3, 4, vous avez Tha Carter I, II, III, IV, V. Vous avez donc la renaissance, et maintenant vous avoir des funérailles. Juste clair et simple, rien d’autre. Il n’y a pas de trame de fond. Tout le monde qui demande, je me dis “Désolé, je n’ai pas une longue histoire sur le nom.” C’est juste Rebirth, Funeral, et peut-être que la prochaine serait Réincarnation, je ne sais pas.

Vous avez secoué vos fans. Tout le monde est comme «Funérailles? Est-ce là son adieu au rap? »

Un mec m’a demandé [that] question. Il était comme, “Est-ce que ça veut dire que c’est votre dernier album?” Je me disais: “Bon sang non mec.” Je n’espérerais pas ça, [but] si mes vrais funérailles ont eu lieu demain, ce n’est toujours pas mon dernier album. Juste pour que tu saches.

Parlez-moi des fonctionnalités de l’album.

Je suis vraiment allé voir Mack et je me disais “Qui devrions-nous avoir ici?” Et il jetterait des noms, et je ne savais même pas de qui il parlait parce que je n’écoute rien d’autre. Parfois, je venais contre lui. Dans mon skate park, j’ai un milliard de téléviseurs là-dedans, et l’un des téléviseurs reste sur Revolt, et donc parfois je fais vraiment attention à la nouvelle musique qui sort. S’il y avait une vidéo qui a attiré mon attention pendant tout le processus de l’album, j’aurais peut-être appelé Mack une ou deux fois et dit: «Vous savez quoi, laissez-moi mettre telle ou telle chose sur l’album.» Et je l’ai fait juste pour faire lui être comme “Comment le f – vous savez tel ou tel?” Et c’est ainsi que beaucoup de gens se sont retrouvés sur l’album.

Vous avez dit auparavant que parfois vous avez des problèmes avec les crochets. Les crochets viennent-ils en dernier, et est-ce quelque chose qui vous aide?

Beaucoup d’aide. [Laughs] Oui, beaucoup d’aide. Je ne suis pas un accro. Je vais juste à cette mère — euh. Tu dois me rappeler que “Man Tune, ce sont 12 mesures”. Tu dois me rappeler d’arrêter et d’en faire un crochet. Alors oui, j’ai encore, pas un moment difficile, mais un bon moment avec mes crochets. Qu’ils viennent en premier ou en dernier, cela dépend juste de la chanson et du rythme. Ce n’est jamais un processus, ce n’est jamais une procédure ou rien. Cela dépend toujours de la situation. Je leur dis juste de mettre le rythme, et je marche dans la cabine et commence juste à le tuer, et nous devons trouver un crochet après, cela peut arriver. Ou vous obtenez envoyé le rythme avec un crochet déjà là-bas, juste une référence.

2020 a été une année énorme pour les rappeuses. Y en a-t-il de nouveaux avec lesquels vous aimeriez ou voudriez travailler?

Il y en a un couple, et j’ai envoyé ces chansons d’artistes de cet album. Ils ne les ont pas fait, alors non. Je n’ai pas d’artistes féminins que j’aime à part Nicki Minaj, au revoir. Personne d’autre ne le fait à part les artistes féminines de la vieille école, il y a quelques autres personnes comme ça qui le font encore. Je ne l’ai pour personne d’autre à part ça.

Lorsque vous êtes sorti, vous étiez beaucoup plus une anomalie en tant que rappeur adolescent, mais ils sont plus courants de nos jours avec la technologie. Quels conseils avez-vous pour ces jeunes rappeurs?

Restez avec. Je veux dire à onze ans, quand j’ai mis mon nom sur un contrat, on ne me disait pas ce que je faisais, et je le fais toujours parce que je suis coincé dans la machine trop vite…. Ne pense pas que la popularité, le poids, les choses [aren’t] va vous passer parce que ça va, pour moi beaucoup. Donc, un conseil que je leur donnerais est de garder la tête haute et de le faire, car cela ne devrait que s’améliorer, vous ne pouvez vous améliorer que si vous vous en tenez à ce que vous faites. Même si c’est la pire chose que vous fassiez.

Cette interview a été éditée et condensée.

Contenu connexe:

.