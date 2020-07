Lil Wayne taquine «Tha Carter VI»

Lil Wayne regarde déjà son prochain projet.

Quelques semaines seulement après la sortie de l’édition de luxe de Funeral, le patron de Young Money a en tête Tha Carter VI. Dans une interview avec Variety (via HipHop-N-More), on lui a demandé quel album Carter était son préféré et sa réponse semblait faire allusion au sixième opus de la série Tha Carter.

« Je pose cette question à tous les fans de Lil Wayne et curieux d’entendre vos pensées: quelle est votre Carter préférée? » demanda le journaliste. Weezy a répondu en taquinant Tha Carter VI: « Mon album Carter préféré est le suivant. »

Wayne a sorti Tha Carter V en septembre 2018 après une bataille très médiatisée avec son ancien label, Cash Money Records. Le projet a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200 avec 480 000 unités, gagnant la deuxième semaine de streaming pour un album de tous les temps. Son dernier album, Funeral, est sorti en février, suivi du luxe fin mai.

Lors de l’interview de Variety, Tunechi a également parlé de son émission populaire Young Money Radio sur Apple Music, qui a récemment touché 2 millions d’auditeurs. « Je serais ravi d’emmener YM Radio aussi loin que possible car je ne m’attendais vraiment pas à ce que ce soit si satisfaisant pour le consommateur et c’est toujours le premier », a déclaré Wayne. « Je suis sûr que je ne pensais pas que j’apprécierais tout l’hébergement, mais je m’éclate avec. »

Il a de nouveau admis qu’il oublie parfois ses propres paroles et doit les rechercher sur Internet. «Je dois TOUJOURS aller sur Internet pour mes paroles. TOUJOURS!! » dit Wayne. « Pour des chansons que vous ne croiriez pas. C’est tout, de «6 pieds 7 pieds» jusqu’à «Comment aimer» !! Je suis juste oublieux. «

