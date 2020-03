L’île de Wight Festival 2020 est-elle annulée? La dernière mise à jour confirme les soupçons – HITC

L’été devrait être très différent cette année, mais le Festival de l’île de Wight 2020 est-il annulé?

Avec tout ce qui se passe, il est inévitable que de nombreux événements soient confrontés à des doutes.

Ceux qui travaillent encore attendent avec impatience des nouvelles de ce qu’ils devraient faire, et beaucoup sont invités à travailler à domicile. Ceci dans le sillage des commandes pour éviter tout contact non indispensable.

Bien sûr, il est difficile d’éloigner les gens de leur vie sociale, mais ce n’est pas trop difficile quand tout est fermé! Des restaurants de restauration rapide tels que McDonald’s ont fermé et des chaînes de cinéma comme Odeon, Showcase et Cineworld ont temporairement fermé leurs portes conformément aux directives du gouvernement.

Dans une récente déclaration, Boris Johnson a noté que nous ne devons acheter que des articles essentiels et aussi rarement que possible. Les rassemblements seront dispersés à vue et nous ne devons faire de l’exercice qu’une seule fois par jour seul ou avec un membre de nos ménages.

Tout a eu un effet énorme sur la prochaine saison du festival, avec des géants comme Glastonbury et Download reportant leur prestigieux événement à l’année prochaine.

Mais qu’en est-il du festival de l’île de Wight?

L’île de Wight Festival 2020 est-elle annulée?

Oui, Isle of Wight Festival 2020 a été annulé et ne se déroulera pas à la date précédemment confirmée du jeudi 11 juin 2020.

Download Festival était prévu pour le même week-end, mais cela a également été annulé.

Jeudi 26 mars, les organisateurs ont publié une déclaration sur leur site Internet: «Le festival de l’île de Wight n’aura plus lieu cette année. Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous avons fait de notre mieux pour la faire fonctionner, mais elle était inévitable compte tenu de l’état actuel. Toute l’équipe était ravie d’accueillir tout le monde sur l’île pour un autre festival fantastique et nous présentons nos sincères excuses à tous ceux qui l’attendaient avec impatience autant que nous… »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Festival de l’île de Wight 2020: Déclaration continue

La déclaration précédente sur leur site Web se poursuivait: «La sécurité de notre public, des artistes, de l’équipe et de la communauté de l’île de Wight est primordiale et nous apprécions votre patience pendant que nous travaillons sur cette situation sans précédent. Nous serons de retour plus forts que jamais en 2021 et nous espérons vous revoir l’année prochaine. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de billetterie en ce moment et ils seront en contact très prochainement pour traiter votre remboursement, ou, si vous préférez, vous pouvez conserver votre billet et le reporter à l’année prochaine. »

En ce qui concerne l’avenir, ils ont ajouté: «Cherchez un e-mail de leur part très bientôt et veuillez ne les contacter que si vous n’avez pas été contacté après 5 jours car ils sont très occupés en ce moment. Si vous avez réservé un voyage en ferry avec Red Funnel, Wightlink ou Hovertravel, veuillez visiter cette page pour plus d’informations sur votre réservation. Nous espérons que tout le monde reste en sécurité et nous vous verrons en 2021. »

Dans d’autres nouvelles, la date de sortie du DVD de Parasite UK a été confirmée.