L’île de Wight Festival 2020 est-elle annulée? Tout ce que vous devez savoir – HITC

L’été devrait être très différent cette année, mais le Festival de l’île de Wight 2020 est-il annulé?

Avec tout ce qui se passe, il est inévitable que de nombreux événements soient confrontés à des doutes.

Ceux qui travaillent encore attendent avec impatience des nouvelles de ce qu’ils devraient faire, et beaucoup sont invités à travailler à domicile. Ceci dans le sillage des commandes pour éviter tout contact non indispensable.

Bien sûr, il est difficile d’éloigner les gens de leur vie sociale, mais ce n’est pas trop difficile quand tout est fermé! Les restaurants de restauration rapide tels que McDonald’s ont restreint l’accès à leurs restaurants et les chaînes de cinéma comme Odéon, Showcase et Cineworld ont temporairement fermé leurs portes conformément aux directives du gouvernement.

Dans une récente déclaration, Boris Johnson a noté que nous devons éviter les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux sociaux de ce type.

Cela a eu un effet énorme sur la prochaine saison du festival, avec des géants tels que Glastonbury reportant leur prestigieux événement à l’année prochaine.

Mais qu’en est-il du festival de l’île de Wight?

L’île de Wight Festival 2020 est-elle annulée?

Non, l’île de Wight est surveillée mais n’a pas été annulée. Actuellement, il est toujours prévu d’aller de l’avant à la date confirmée du jeudi 11 juin 2020.

Le Download Festival est prévu pour le même week-end, qui se déroule également.

Jeudi 5 mars, les organisateurs ont publié une déclaration sur le site Internet, en ces termes: «Pour le moment, le festival de l’île de Wight 2020 se déroule comme prévu. Soyez assuré que la sécurité et la santé de tout le personnel et des visiteurs est notre principale priorité et nous mettons en œuvre les recommandations et les instructions de manière appropriée. Nous suivons de près les directives officielles de l’Organisation mondiale de la santé, de Public Health England, du gouvernement britannique et des autorités locales de santé publique et nous travaillons avec les promoteurs et organisateurs d’événements à mesure que l’information évolue. »

Suite: «Si vous y assistez, veuillez suivre les informations les plus récentes sur le coronavirus qui sont disponibles auprès de l’Organisation mondiale de la santé, gouvernement du Royaume-Uni, Public Health England, NHS.»

Festival de l’île de Wight 2020: des actes à voir absolument!

Savez-vous encore qui vous voulez voir?

Étant donné qu’il est toujours prêt à aller de l’avant, cela vaut toujours la peine de s’organiser. Entrer dans un festival sans plan d’action est toujours une grosse erreur, car vous finirez par manquer tant de grands actes.

Assurez-vous de garder une trace des temps sur scène et, idéalement, ayez votre propre horaire écrit à l’avance. Évidemment, cela signifie avoir une connaissance préalable de la programmation.

Voici quelques actes essentiels que nous vous recommandons de voir: Kaiser Chiefs, Primal Scream, Lionel Richie, Lewis Capaldi, Snow Patrol, Joy Crookes, Duran Duran, Happy Mondays, Seasick Steve, Dido et Supergrass.

