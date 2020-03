L’IMC reporte les prix de mai en raison de la pandémie de coronavirus

Broadcast Music, Inc. (BMI) a annulé ses Pop Awards et ses Film, TV & Visual Media Awards en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Les deux événements devaient avoir lieu à Los Angeles en mai, et BMI a indiqué dans sa déclaration qu’ils seront reprogrammés «quand nous pourrons célébrer en toute sécurité». L’éminente organisation des droits d’exécution (PRO) a ensuite encouragé la pandémie en cours: «Nous espérons que notre famille BMI, leurs proches et la communauté dans son ensemble resteront bien et en sécurité.»

Fondée en 1939, BMI fait partie des principaux PRO des États-Unis. Plus d’un million d’auteurs-compositeurs, dont Taylor Swift, Demi Lovato et Lil Wayne, pour n’en nommer que quelques-uns, font partie de l’organisation. Au cours de l’exercice 2019, BMI a perçu près de 1,3 milliard de dollars de redevances et a distribué un montant proche aux membres.

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a entraîné l’annulation et le report d’innombrables tournées de concerts, festivals de musique et fonctions de l’industrie, du SXSW aux iHeartRadio Music Awards, ainsi que de nombreux événements entre les deux. Les entreprises de l’industrie de la musique ont connu une baisse importante de la valeur des actions et certains artistes ont réduit leur personnel en raison de difficultés financières.

Les difficultés de l’industrie des événements en direct sont aggravées par le fait que plusieurs gouvernements étatiques et locaux ont institué des blocages, ordonné la fermeture d’entreprises non essentielles et interdit les grands rassemblements. D’autres États et villes déploient encore des efforts similaires pour freiner la propagation de COVID-19, et la grande majorité des événements publics, des matchs de la NBA à Coachella, ont été mis sur glace.

Aujourd’hui, les États-Unis et le Mexique ont fermé leur frontière aux voyages non essentiels; Le Canada et les États-Unis ont instauré des restrictions similaires à la frontière nord plus tôt cette semaine. Les médecins ont diagnostiqué plus de 270 000 personnes atteintes de COVID-19 dans le monde, et plus de 11 000 ont péri à cause de l’infection.

Aux États-Unis, environ 18 000 citoyens sont descendus avec COVID-19. Des mesures de prévention et de traitement de grande envergure sont utilisées dans tout le pays, bien que les pays européens les plus durement touchés, dont l’Italie et la France, ont institué des blocages obligatoires.