L’incendie d’Apollo Masters met en danger le boom mondial du vinyle

L’ascension de la mode vintage est revenue, et avec elle, l’amour absolu pour les disques vinyle est revenu. Ceux qui avaient l’amour de leurs dossiers et les gardaient, ont aujourd’hui entre leurs mains un vrai trésor, mais ceux qui ont décidé de les jeter pour être obsolètes, baignent aujourd’hui dans leurs larmes de ne pas avoir eu la vision de les garder. Mais en ce moment, La montée en puissance du vinyle LP est plus que jamais affectée par l’incendie subi par Apollo Masters Corp., la plus grande entreprise mondiale de production de laque utilisée dans la production de vinyle, le 6 février.

Le souci que ce jour viendrait avait déjà plusieurs années dans les tables de discussion du monde de la fabrication du vinyle. Cependant, la destruction d’Apollo Masters Corp. est intervenue bien avant qu’ils ne puissent rien y faire. Selon certaines informations, l’incendie a occupé 82 pompiers et a mis trois heures pour s’éteindre. Personne n’a été blessé, mais l’incendie a complètement détruit l’installation.

Selon la plupart des estimations, Apollo Masters Corp. est responsable de 70 à 85% des plaques de laque utilisées dans la production de vinyle. Maintenant, il n’y a qu’une seule de ces usines au monde capable de produire cet article crucial, le MDC au Japon, ce qui met en péril l’approvisionnement mondial.

“Nous avons tous été inquiets à ce sujet, nous avons eu des réunions à ce sujet au sein de l’industrie”, a déclaré Cash Carter, directeur des opérations de Kindercore Vinyl Pressing à Athènes, en Géorgie. “Nous avons rencontré toutes les autres usines de pressage, coupeurs de laque, tout, et nous avons été comme, «Que se passe-t-il si MDC ou Apollo disparaissent? Nous sommes tous foutus.

Nous avions peur ce jour-là, mais nous ne pensions pas que cela arriverait vraiment, qu’avant que quelque chose de désastreux ne se produise, quelqu’un viendrait réparer ce qui devait être réparé … Maintenant, le ciel tombe-t-il? Non, mais c’est désastreux. Je pense qu’il y aura des usines pressantes qui fermeront à cause de cela … Nous disons que cela devait être réglé pendant des années. Maintenant, nous devons vraiment résoudre ce problème. ».

Le secteur du vinyle est une partie petite mais vitale de l’industrie musicale. L’entreprise de vente de disques vinyle, au milieu d’une augmentation inattendue des ventes de 14 ans, pourrait faire face à sa plus grande menace existentielle depuis l’émergence du disque compact. Plus d’une semaine après que les flammes ont consumé le bâtiment de 35 000 pieds carrés, les usines de pressage et les ingénieurs évaluent l’avenir. Certains ont exprimé leur crainte que l’incendie ne perturbe la production mondiale de nouveaux albums et ralentisse l’offre apparemment interminable de rééditions produites par les grands labels.

Il existe de nombreuses raisons de s’appuyer sur les compétences collectives de résolution de problèmes de cette communauté. Les fabricants de vinyle à tous les niveaux ont réussi à faire revivre un format physique presque mort à l’ère numérique, et l’ont fait en utilisant des machines qui n’ont pas été mises à jour depuis les années 1960. Bien que ce soit une bonne raison d’espérer, Cela ne nie pas le fait que les prochains mois seront difficiles pour l’ensemble de l’industrie.