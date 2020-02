L’incroyable et influent Jimmy Smith

Les gens oublient trop souvent Jimmy Smith aujourd’hui, et cela est vrai depuis bien trop longtemps. Son jeu d’orgue Hammond a influencé à peu près tous ceux qui l’ont suivi dans le jazz et le rock, et il est trop facile de minimiser ses réalisations en sortant l’orgue électrique des salons et des bars et en le plaçant au centre de la scène. Né le 8 décembre 1928, il a brisé les barrières entre les genres pour faire écouter son Hammond B3. Jon Lord of Violet foncé reconnu l’influence de Smith, tout comme Peter Bardens, Brian Auger, Rick Wakeman et Keith Emerson. Sans Smith, Booker T n’aurait pas développé son son; il a influencé Gregg Allman et Greg Rolie de Santana.

Le choc que les gens ont ressenti en entendant l’orgue Hammond de Jimmy en plein vol est impossible à mesurer aujourd’hui. Nous sommes tellement habitués à tous les types de sons synthétisés que nous tenons pour acquis qu’avec les claviers d’aujourd’hui, nous pouvons faire n’importe quoi, sonner comme n’importe quoi. Quand Jimmy est arrivé, son jeu était révolutionnaire, mais d’une manière ou d’une autre, il a été dépassé par les nouvelles technologies, mais ne laissons rien en retirer de ce qu’il a accompli.

“Il m’a fallu deux semaines et demie pour trouver mon son et quand je l’ai fait, j’ai retiré tous les arrêts, tous les arrêts que j’ai pu trouver.” – Jimmy Smith

Le père de James Oscar Smith a chanté et dansé dans les clubs locaux, il n’était donc peut-être pas surprenant qu’en tant que jeune garçon, son fils soit monté sur scène à six ans. Moins habituel cependant, c’est qu’à l’âge de douze ans, il avait appris lui-même, avec les conseils occasionnels de Bud Powell qui vivait à proximité, à être un pianiste accompli de «Harlem Stride». Il a remporté des concours de talents locaux avec son jeu de piano boogie-woogie et son avenir semblait défini, mais son père est devenu de plus en plus incapable de jouer et s’est tourné vers le travail manuel pour gagner un revenu.

Smith a quitté l’école pour aider à subvenir aux besoins de sa famille et a rejoint la Marine à l’âge de quinze ans. Avec l’aide financière du G.I. Bill of Rights, créée en 1944 pour aider les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale à se réadapter, Smith a pu retourner à l’école en 1948, cette fois en étudiant la basse à la Hamilton School of Music de Philadelphie. À ce stade, il jonglait avec l’école en travaillant avec son père et en jouant du piano avec plusieurs groupes R&B différents. C’est en 1953, alors qu’il jouait du piano avec les Sonotones de Don Gardener, que Smith entendit Wild Bill Davis jouer d’un orgue Hammond et s’est inspiré de passer à l’orgue électrique.

Son timing était parfait. En retour contre l’école cool, le jazz retournait à ses racines, s’appuyant fortement sur le blues et le gospel qui ont imprégné l’éducation de Smith. À l’époque, Laurens Hammond améliorait son modèle d’orgue Hammond A introduit pour la première fois en 1935 en affinant les spécifications et en le réduisant de deux claviers et d’un excès de pédales et de tirettes, au design B3 plus élégant et plus sophistiqué.

Smith a obtenu son premier B3 en 1953 et a rapidement imaginé des moyens de naviguer dans la machine complexe: “ Quand j’ai finalement obtenu assez d’argent pour un acompte sur mon propre orgue, je l’ai mis dans un entrepôt et j’ai pris une grande feuille de papier et dessiné un plan d’étage des pédales. Chaque fois que je voulais mesurer les espaces et où poser mon pied sur quelle pédale, je regardais le tableau. Parfois, j’y restais quatre heures ou peut-être toute la journée si j’avais de la chance et quelque chose de nouveau avec des arrêts différents. »

Développer son style de jeu indépendamment de toute influence extérieure, en se coupant du monde extérieur pendant trois mois, fut peut-être la clé de son succès singulier. Sa technique, imprégnée de la tradition de l’Évangile, avec des passages rapides sur le clavier à l’aide de la paume de sa main et une utilisation excentrique des pédales pour percer des lignes de basse entières, n’a jamais été entendue auparavant; il n’y a pas un seul organiste puisque cela ne reconnaît pas une dette envers l’incroyable Jimmy Smith.

Smith a commencé à jouer dans les clubs de Philadelphie la même année, accueillant un jeune John Coltrane pour un court séjour de deux semaines chez Spider Kelly, “C’était Jimmy Smith pendant environ deux semaines avant de partir avec Miles – l’organiste. Hou la la! Je me réveillerais au milieu de la nuit, mec, en entendant cet organe. Oui, ces accords me crient dessus. »Se souvient Coltrane.

Peu de temps après, Smith a quitté Philly, se dirigeant vers ses débuts à New York. Dès son premier concert à Harlem, il était évident que c’était quelque chose de tout à fait nouveau, et il ne fallut pas longtemps avant que sa nouveauté n’attire une attention considérable, notamment du propriétaire du label Blue Note, Alfred Lion, qui lui proposa un contrat d’enregistrement. Smith a eu un succès presque instantané avec le titre prémonitoire A New Sound… A New Star… Cela a lancé la carrière extrêmement réussie de Smith et a donné à Blue Note un revenu bien nécessaire grâce à un flux constant d’albums au cours des sept prochaines années. Des albums tels que The Sermon (1958), Prayer Meetin ’(1960) et Back at the Chicken Shack (1960) ont tous obtenu le label hit jukebox singles: une rareté pour de nombreux artistes de jazz.

Les sessions Blue Note de Smith l’ont associé à Kenny Burrell, Art Blakey, Lee Morgan, Lou Donaldson, Stanley Turrentine, Jackie McLean et bien d’autres, avant de déménager à Verve en 1962 où il a immédiatement publié un succès critique et commercial sous la forme de Bashin ‘ : L’imprévisible Jimmy Smith, qui comprenait la chanson à succès «Walk On The Wild Side». Une chanson écrite par Elmer Bernstein, c’était la piste titre d’un film. L’album a grandement profité des talents d’arrangeur d’Oliver Nelson et ‘Walk On The Wild Side’, numéro 21 du palmarès pop Billboard, a été le plus gros succès de sa carrière.

Bashin ’… a fait le palmarès des albums Billboard en juin 1962 pour atteindre le n ° 10, et pendant les quatre années suivantes, ses albums ont rarement échoué. Parmi ses plus grands succès, citons Hobo Flats (1964), Who’s Afraid Of Virginia Woolf (1964), The Cat (1964), Organ Grinder Swing (1965) et Jimmy & Wes – The Dynamic Duo (1967).

Après la dernière d’une série de tournées européennes en 1966, 1972 et 1975, plutôt que de continuer à voyager pour jouer, Smith a choisi de s’installer avec sa femme au milieu des années 1970 et de diriger un club de souper dans la vallée de San Fernando en Californie. Malgré ses performances régulières, le club a échoué après seulement quelques années, forçant un retour à l’enregistrement et aux fréquentes apparitions au festival, mais pas au genre d’acclamations qu’il avait reçues auparavant. En fait, ce n’est qu’à la fin des années 1980 que Smith a produit plusieurs albums bien commentés.

Il a également été reconnu pour une série de performances en direct avec son collègue virtuose de l’orgue Joey DeFrancesco, et son profil revigoré a même dirigé le producteur Quincy Jones pour l’inviter à jouer sur les sessions de l’album de Michael Jackson, Bad en 1987; Smith joue le funky B3 solo sur la piste de titre et cela a duré plus de 20 minutes en studio; il a été édité sur la piste finale pour un peu plus d’une minute. À l’autre bout du spectre pop, il a joué sur l’album L.A. Is My Lady de Frank Sinatra en 1984 produit par Quincy Jones.

Au fur et à mesure que sa réputation grandissait, Smith partit en tournée au loin, jouant avec de petits groupes au Japon, en Europe et aux États-Unis, aidé par des DJ hip-hop répandant son nom en échantillonnant les grooves d’orgue funky de Smith, l’exposant à une nouvelle génération de fans à travers le Beastie Boys, Nas, Gang Starr, Kool G Rap et DJ Shadow. De retour à Verve en 1995, Smith a enregistré l’album Damn! et Dot Com Blues en 2001, avec des stars légendaires du R&B, dont Etta James, B. B. King, Keb ’Mo’ et Dr. John.

Après avoir déménagé à Scottsdale, en Arizona, Smith est décédé en 2005, moins d’un an après sa femme. Son dernier enregistrement, «Legacy» avec Joey DeFrancesco, est sorti à titre posthume. DeFrancesco a consacré l’album «Au maître, Jimmy Smith – l’un des musiciens les plus grands et les plus innovants de tous les temps». Il est temps de réévaluer The Incredible Jimmy Smith qui a fait autant pour populariser le jazz que presque tous ses contemporains.