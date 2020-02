Lindemann Feat. Rammstein Singer, Painman / Hypocrisy Mainman: “Platz Eins” Clip vidéo

LINDEMANN, le projet de chanteur Jusqu’à Lindemann des métallurgistes industriels allemands RAMMSTEIN et producteur et multi-instrumentiste suédois Peter Tägtgren (HYPOCRISIE, DOULEUR), a publié un Zoran Bihacvidéo de musique dirigée pour la chanson “Platz Eins”. La piste est tirée de LINDEMANNest le deuxième album, “F & M”, qui est arrivé en novembre. Le suivi des années 2015 “Skills In Pills” a de nouveau été produit et mixé par Tägtgren.

“Skills In Pills” atteint le statut d’or en Allemagne et était entièrement en anglais. Sur ce deuxième opus, les règles ont changé: les paroles en allemand chantées par LindemannLa voix indubitable de ‘s se situe dans une composition musicale intense et unique.

Le point de départ de ces nouveaux LINDEMANN chansons était une collaboration entre Lindemann et le Théâtre Thalia de Hambourg dans le cadre d’une adaptation moderne du Frères Grimm Conte de fée “Hansel et Gretel”, qui aborde des sujets tels que la peur, l’espoir, la pauvreté, l’abondance, le cannibalisme ou la mort.

Cinq chansons de cette pièce acclamée par la critique ont été complétées par six nouveaux chefs-d’œuvre pour former l’impressionnant nouveau travail en studio de LINDEMANN.

Tägtgren dit à l’Australie Lourd sur “F & M”: “Nous l’avons commencé juste après le premier. Nous avons commencé à écrire cette pièce de théâtre[[‘Hansel et Gretel’]qu’ils voulaient que nous travaillions. Ils voulaient que nous fassions quelques chansons pour cette ‘Hansel et Gretel’ chose qu’ils faisaient, mais ils voulaient une merde plus bizarre. Jusqu’à était déjà impliqué avec ça, alors ils nous ont demandé si nous pouvions écrire quelques chansons pour ça, alors nous l’avons fait. Nous avons fait, comme, deux chansons, puis nous avons continué à écrire après ça. C’est la deuxième fois de suite que nous avons commencé avec un couple et nous sommes retrouvés avec douze ou quatorze chansons… Je ne sais pas ce qui se passe. “

LINDEMANN entreprendra une tournée européenne plus tard ce mois-ci.



