Lindsay Lohan revient avec un nouveau single triomphant, «Back To Me»

Lindsay Lohan est de retour sur les ondes avec un nouveau single électro-pop pétillant, «Back To Me». La chanson, maintenant disponible sur Casablanca Records / Republic Records, marque la première sortie solo de l’actrice et chanteuse en 12 ans.

La jubilatoire «Back To Me» trouve Lohan reprendre sa vie en main et renoncer à son passé. Elle chante: “Ma vie est pleine de pages déchirées / Je suis faible, contagieuse / Mais je reviens, je reviens à moi / Oh, mais je sais que tout change”. Sur Twitter, Lohan a partagé cela: «La chanson parle de se retrouver et de s’accepter, d’éteindre le bruit et d’avancer et de laisser aller le passé».

“ Back To Me ” a été co-écrit par le chanteur-compositeur finlandais Alma (dont les collaborations passées incluent Charli XCX et Tove Lo), le compositeur-interprète australien Chiara Hunter et l’auteur-compositeur britannique primé Mark Ralph (Jess Glynne, Craig David, Friendly Fires), qui a également été producteur.

Bien que la chanson marque la première sortie officielle de Lohan depuis plus d’une décennie, l’artiste a offert quelques morceaux musicaux aux fans au fil des ans, y compris «Xanax», avec Alma, qui n’était disponible que sur Instagram de Lohan l’année dernière. Lohan a également fait une apparition sur l’album de Duran Duran en 2015, Paper Gods, prêtant sa voix au morceau «Danceophobia».

Lohan, qui a d’abord connu la gloire en tant qu’enfant star, apparaissant dans des films comme The Parent Trap, Freaky Friday, et, plus tard, les très appréciées Mean Girls, a initialement évolué vers une carrière en tant qu’artiste d’enregistrement en 2004, suivant les traces de plusieurs de ses pairs. Ses débuts, Speak, ont permis à Lohan de collaborer avec une équipe talentueuse comprenant Kara DioGuardi (Christina Aguilera, Britney Spears, Kelly Clarkson) et John Shanks (Bon Jovi, Ashlee Simpson, Michelle Branch), qui ont tous deux co-écrit et produit l’album.

Le LP qui vend le platine a culminé à la quatrième place du Billboard 200 et a donné naissance à des singles tels que «Rumors» et «Over». Lohan a suivi Speak with 2005’s A Little More Personal (Raw). Comme le titre l’indiquait, l’album a trouvé l’artiste s’ouvrant sur sa vie personnelle et se plongeant dans des sujets tels que sa relation tumultueuse avec son père. A Little More Personal (Raw) a fait ses débuts au n ° 20 sur le Billboard 200 et a été certifié Or par la RIAA. Il a également produit le premier single de Lohan à figurer sur le Billboard Hot 100, «Confessions of a Broken Heart (Daughter to Father)».

Pour l’avenir, Lohan, qui est revenue à ses racines d’acteur l’année dernière dans Among The Shadows, a taquiné un troisième album studio mais n’a pas encore confirmé de détails supplémentaires.

Écoutez le meilleur de Lindsay Lohan sur Apple Music et Spotify.