Lindsey Buckingham annonce sa première tournée depuis la chirurgie cardiaque

Lindsey Buckingham a annoncé une tournée solo. Le relais de 12 dates emmènera Buckingham à travers les États-Unis et commencera le 25 avril à Las Vegas. La tournée marque la première fois que Buckingham se produira en direct depuis qu’il a subi une crise cardiaque et a subi une opération à cœur ouvert en février 2019, qui “a entraîné des dommages aux cordes vocales” selon sa femme Kristen Buckingham. Consultez les dates ci-dessous et trouvez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Regardez Lindsey Buckingham sur «Over / Under» de Pitchfork:

