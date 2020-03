«L’industrie de la musique ne pourra pas s’adapter»

Harvey Mason Jr., président et PDG par intérim de Recording Academy, n’est pas sûr que l’industrie de la musique puisse s’adapter à la pandémie de coronavirus (COVID-19) sans la charité et l’aide du gouvernement.

Dans une récente interview avec The Wrap, le PDG par intérim Mason Jr., qui dirige la Recording Academy et les Grammys alors qu’un remplaçant est recherché pour Deborah Dugan, a déclaré: “L’industrie est au point mort”. La distanciation sociale, les blocages obligatoires et les auto-quarantaines ont incité plusieurs artistes à diffuser des performances en direct et à prendre d’autres mesures innovantes (et sûres) pour divertir les fans et gagner leur vie.

Malgré cela, pas mal de musiciens ressentent les difficultés financières, et les employés qui comptaient sur l’industrie des événements en direct autrefois prospère pour leur revenu – le personnel des événements, les équipes de route, les employés des sites, pour n’en nommer que certains – ont du mal à joindre les deux bouts. De SXSW à Bonnaroo et Coachella à Stagecoach, ainsi que de nombreux autres entre les deux, le coronavirus a stoppé pratiquement tous les grands festivals et tournées de musique.

Dans cette veine, Harvey Mason Jr. a également déclaré: «Je ne vois pas que nous puissions faire la transition pendant que nous sommes dans ces circonstances. La chose que nous devons essayer de faire est de nous entraider, d’aider les gens de la communauté musicale et d’aider les gens de la communauté en général à se sentir mieux dans ces moments vraiment difficiles. »

Mason Jr. et son organisation ont rapidement aidé les personnes souffrant de coronavirus et défendu les intérêts des artistes.

La semaine dernière, la Recording Academy et son aile caritative, MusiCares, ont fait un don de 2 millions de dollars pour le soulagement des coronavirus. De plus, Harvey Mason Jr. a envoyé une lettre aux dirigeants du Congrès, dans laquelle il demandait qu’une partie du prochain plan de relance de 1,3 billion de dollars profite aux musiciens qui ne pouvaient pas se produire en direct en raison des restrictions imposées aux grands rassemblements.

Toujours dans l’interview citée, Harvey Mason Jr. a reconnu la situation financière difficile de chaque secteur des entreprises qui se rallie à l’aide fédérale, tout en soulignant que: «Ce que nous entendons de nombreux membres de MusiCares, c’est qu’ils n’ont pas assez d’argent pour continuer [to pay their bills and stay financially afloat] pour les deux prochains jours. “

Enfin, le responsable de la Recording Academy a déclaré: “Je ne pense pas que la communauté musicale va pouvoir s’adapter dans ces conditions.”

Bien que les 1,3 billion de dollars mentionnés (ou plus; le montant total n’est pas fixé dans la pierre), le programme de relance serait proche de passer au Sénat, les législateurs républicains et démocrates se heurtent à quelques points clés. Cependant, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et les dirigeants du Congrès ont signalé que la législation devrait être adoptée au début de la semaine.