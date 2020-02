L’influence de “Seven Nation Army” dans la culture pop

Nous connaissons tous The White Stripes pour être un duo extrêmement brutal, qu’avec une seule guitare et batterie, ils ont réussi à sonner comme s’ils avaient trois autres membres. Dans leur catalogue, ils ont des chansons qui sont devenues des classiques instantanés, mais nous ne pouvons certainement pas revoir sa discographie sans atteindre le chapitre intitulé “Seven Nation Army”.

L’histoire de cette chanson est très intéressante, Tout a commencé lorsque Jack White a commencé à jouer avec sa guitare dans un test sonore en Australie au milieu de la tournée White Blood Cells, quelque chose de normal en lui. Selon le musicien lui-même, ce phrasé caractéristique de la guitare est resté dans son esprit pendant des semaines et Il l’a ramassé quand il a pensé que ce serait le son qu’il utiliserait s’il pouvait faire une chanson pour la franchise James Bond.

Le 7 mars 2003, Jack et Meg ont sorti «Seven Nation Army», une chanson très simple sur papier il est basé presque entièrement sur un seul riff et à partir de là le groupe construisait une composition explosive pleine de moments épiques, où la distorsion fusionnée avec une pédale Whammy vous donne cette sensation d’abaisser et d’augmenter l’accordage de la guitare. Simple mais émoussé et surtout collant dans lequel White chante des ragots, d’un jeune homme qui découvre que ses amis disent du mal de lui derrière son dos.

Comme si cela ne suffisait pas, l’accompagnait d’un clip vidéo tourné par Alex Courtes et Martin Fougerol –Qui avait travaillé avec Phoenix, Air et Jane’s Addiction–, qui montraient de façon créative les White Stripes jouant le rôle au milieu de figures géométriques et d’images de soldats romains et d’un éléphant (faisant allusion à l’album qu’ils créaient).

Sans le savoir – ou peut-être oui -, est devenu la chanson la plus célèbre des White Stripes et qui en 2004 leur a donné le Grammy de la meilleure chanson rock. Au-delà d’être connu de tous les amateurs de rock, pour beaucoup, c’était la première chanson qu’ils apprenaient à jouer, et étant considérée comme l’une des meilleures chansons de guitare, son influence a atteint des endroits inimaginables.

De nombreux artistes de tous genres ont coaché ​​”Seven Nation Army”, de Maroon 5, Metallica, The Flaming Lips et Bruno Mars à Kate Nash et Audioslave. Cela sans compter le moment épique du documentaire It Might Get Loud dans lequel Jack White a enseigné à Jimmy Page et The Edge lui-même comment le jouer et d’où est venue l’inspiration pour la composer.

Mais peut-être que personne n’a vu, pas même les White Stripes, que “Seven Nation Army” deviendrait un hymne de stade. L’histoire dit que Cette tradition a commencé en Europe, pour être exacte en Belgique quand un groupe de fans du Bruges Club regardait le match de leur équipe contre Milan. Pour sa fortune, le Bruges a gagné et par coïncidence la chanson a commencé à sonner pendant qu’ils ont célébré le triompheC’est là que le phrasé de la guitare est devenu le prétexte parfait pour que les fans la chantent pour encourager les joueurs, les équipes, etc.

Plus tard les partisans de Rome l’ont adopté comme leur propre et en 2006, cela ressemblait à de la cabale dans chacun des matchs que l’équipe nationale italienne a joué lors de la Coupe du monde allemande, remportant le trophée de football supérieur. Des années plus tard, pour être exact en 2018 lors de la Coupe du monde en Russie, la chanson a été entendue dans les cornes de chacun des stades tandis que les joueurs sautaient sur le terrain, bien que de ce côté de la flaque d’eau nous nous souvenons de lui pour le match inoubliable dans lequel le Mexique a battu l’Allemagne avec un but de Hirving ‘Chucky’ Lozano et dans lequel les fans mexicains ont scandé le nom du joueur avec le riff de la rola. Oui, le célèbre Eeeeel Chucky Lozaaaanooo. »

À la fin, “Seven Nation Army »n’est plus seulement une chanson publiée par les White Stripes comme une expérience, comme un problème en avance sur son temps, elle est dans le domaine public Et Jack White en est conscient, contrairement à de nombreux artistes qui détestent leurs chansons populaires, il est reconnaissant que le riff qui a commencé à jouer lors d’un soundcheck soit arrivé (et surtout l’a emporté) dans toutes les régions du monde.