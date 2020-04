L’influence du premier album de Metallica Murderously Good

Il ne serait pas exagéré de dire que MetallicaLe premier album de Kill, Em All, a changé le monde. Non seulement il a contribué à façonner la direction du heavy metal dans les années 80, mais il a été le tremplin d’un groupe qui allait devenir l’un des groupes musicaux les plus vendus de l’histoire.

Mais la gloire et la fortune étaient à quelques années de là. En 1983, Metallica était, pour la plupart, encore adolescent (le guitariste Kirk Hammett a eu 20 ans en novembre 1982, James Hetfield et Lars Ulrich le feraient après la sortie de l’album). Néanmoins, le groupe avait construit un suivi régulier autour de leur scène locale de Los Angeles, assurant des concerts sur la force de leur tristement célèbre démo No Life ’Til Leather. Et ce sont ces morceaux qui formeront Kill ’Em All.

Écoutez le remaster de luxe de Kill ’Em All dès maintenant.

Pivotal pour le développement du thrash metal

Avant le début des sessions d’enregistrement, cependant, le bassiste d’origine de Metallica est parti et le remplaçant préféré du groupe, Cliff Burton, ne les rejoindrait qu’à condition qu’ils déménagent à San Francisco. Les membres ont accepté, garantissant la participation de Burton, mais quand ils sont arrivés à New York pour enregistrer Kill ’Em All, il y a eu un autre changement de composition: le groupe a remplacé le guitariste (et le futur Megadeth fondateur) Dave Mustaine avec Kirk Hammett, des autres thrashers Exodus. En un mois, leur nouvelle recrue avait appris les chansons, posé ses rôles et retravaillé les solos pour la sortie du premier album sur Megaforce Records.

Pour Kill ‘Em All, Metallica avait pris leurs influences New Wave Of British Heavy Metal, abandonné l’accord, doublé la grosse caisse et joué le tout à un rythme effréné. Avec des thèmes lyriques violents de guerre, le groupe avait produit non seulement un premier album féroce, mais un qui était essentiel au développement de thrash metal. Alors que l’ancien groupe de Hammett devrait être honoré d’être à l’origine du genre, Metallica était le seul à l’amener sur la scène mondiale.

Comme rien avant

Les frénétiques «Hit The Lights» et «Whiplash» étaient le son sauvage d’un groupe qui vivait pour le métal, et ils sont rapidement devenus des hymnes pour une jeunesse agitée, avide d’un nouveau son. Thrash était l’antithèse de la synth-pop et de l’AOR qui dominait les charts au début des années 80, et un antidote à la glam metal scène émergente sur Sunset Strip de Los Angeles. Mais il y avait une musicalité dans les goûts de “The Four Horsemen” et “Phantom Lord” qui montrait des morceaux de composition au-delà des années des membres du groupe. Metallica avait déjà appris quand un rythme et un groove plus lents pouvaient mieux servir le passage d’une chanson.

Bien que Mustaine n’était plus dans le groupe, le groupe a honoré ses contributions à leurs années de formation en lui accordant des crédits d’écriture le cas échéant. L’une de ces pistes était «The Four Horsemen», qui a été légèrement retravaillée pour la séparer de la version plus rapide de Mustaine, nommée «The Mechanix», sur le premier album de Megadeth.

Cliff Burton arrive

Burton est arrivé trop tard pour être impliqué dans le processus d’écriture de base de Kill ‘Em All, mais en dépit d’être un musicien de formation classique, il a apporté une ambiance rock plus classique au groupe et a été autorisé à mettre un morceau pour présenter ses compétences: l’instrumental’ ‘(Anesthésie) – Arracher des dents’.

Lors de la sortie de Kill ’Em All, le 25 juillet 1983, le metal n’avait jamais entendu parler de sa vitesse et de sa fureur, ni vu un groupe avec le niveau de sens de streetwise de Metallica. L’album a perduré depuis des décennies et le groupe joue régulièrement ses morceaux aujourd’hui (notamment ‘Seek And Destroy’). Défendu régulièrement pour être aussi influent sur le métal que les albums classiques de Sabbat noir, Iron Maiden et Judas Priest, Kill ’Em All est plus qu’un instantané de son temps.

Kill ‘Em All peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Metallica sur Apple Music et Spotify.