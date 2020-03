Lingua Ignota partage une nouvelle chanson «O Ruthless Great Divine Director»: Écoutez

L’artiste multidisciplinaire Kristin Hayter a partagé une nouvelle chanson de son projet solo Lingua Ignota. «O Ruthless Great Divine Director» arrive par le biais du programme Adult Swim Singles. Découvrez-le ci-dessous.

«O Ruthless Great Divine Director» est la première nouvelle musique de Lingua Ignota depuis Caligula en 2019 (à l’exclusion de son célèbre remake «Imagine» «Above Us Only Sky»). Dans un communiqué, Hayter a déclaré:

“O Ruthless Great Divine Director” s’adresse et incarne à la fois

l’hypocrite et le faux prophète. La police de scène moralisatrice, le

ami ou communauté qui se détournera ou contre quand les choses se passeront

dur, peur de la propagande et désinformation omniprésente. C’était génial

le plaisir d’avoir le talent incroyable de Greg Fox sur cette chanson, et de

travailler à nouveau avec Seth Manchester à la console.

Plus tôt cette année, Hayter a formé le groupe Sightless Pit avec Lee Buford du Body et Dylan Walker de Full of Hell. Ils ont sorti leur premier long métrage Grave of a Dog en février.

