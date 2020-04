L’initiative de garder les artistes proches de leurs fans

Nous savons que la situation des coronavirus est compliquée dans le monde, et l’une des mesures qui ont été prises pour empêcher la propagation plus rapide de COVID-19 a été de reporter des événements massifs. Cela a blessé tous ceux qui aiment les spectacles, car de nombreux concerts et festivals ont dû être déplacés ou carrément annulés, mais cela ne signifie pas que la musique doit s’arrêter et c’est ce que Ma maison, votre maison fait.

Il s’avère qu’en voyant les temps complexes que nous traversons, Warner Music a lancé cette initiative dont les artistes sont les hôtes – et comme de nombreux musiciens lui font – ouvrez les portes de ses maisons pour pouvoir maintenir le contact avec ses fans du monde entier en ligne. De quelle manière? Bon, Eh bien, passer encore un peu de temps avec eux à travers une série de vidéos partagées par le label sur leur chaîne YouTube.

Dans ces clips vidéo enregistrés par les artistes eux-mêmes avec leurs téléphones portables, nous pourrons les voir partager librement leur processus créatif, soit jouer ses plus grands succès (passé ou actuel) ou jeter des reprises des chansons qu’ils aiment le plus, rendant la quarantaine ou l’isolement social un peu plus agréable et créant un moment intime entre les musiciens et leurs fans, c’est l’essence de Ma maison, ta maison.

Pour cela, ils auront plusieurs musiciens du monde entier et de différents genres, des artistes émergents aux stars qui le cassent au Mexique et dans de nombreux pays comme le Brésil, la Colombie, le Chili, l’Espagne, les États-Unis, Porto Rico et le Venezuela, donc il y en a pour tous les goûts. Chaque jour, vous pouvez trouver un nouveau chapitre de cette initiative sur la plate-forme vidéo populaire, où les musiciens et les adeptes peuvent discuter et partager dès maintenant.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Mi Casa, votre maison ainsi que les artistes qui seront présentés dans le cadre de ce concept, on vous laisse ICI le lien afin que vous puissiez les regarder dans le confort de votre maison et ne jamais manquer un seul épisode.