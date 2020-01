L’initiative des boursiers Metallica entame sa deuxième année

Après une année inaugurale exceptionnelle avec des résultats comprenant des taux de placement supérieurs à 90%, l’Initiative des boursiers Metallica a confirmé une deuxième année de soutien aux collèges communautaires et à leurs programmes de formation professionnelle et technique – avec l’extension du programme de 10 à 15 écoles, ainsi que l’ajout de subventions de contrepartie de nouveaux partenaires.

La Metallica Scholars Initiative a été créée en 2019 grâce à un partenariat entre le groupe Fondation All Within My Hands (AWMH) et l’American Association of Community Colleges (AACC), une organisation basée à Washington, DC représentant plus de 1000 collèges communautaires du pays. 10 collèges de communautés qui avaient soutenu Metallica lors de ses récentes tournées aux États-Unis ont été sélectionnés via un processus de candidature compétitif, chacun recevant 100 000 $ pour des programmes conçus pour soutenir la formation des étudiants à intégrer la population active américaine.

Les rapports finaux des 10 écoles et de leurs plus de 700 boursiers Metallica de première vague ont révélé un taux d’achèvement global du programme de 80 à 90% et un placement de 95% pour les boursiers Metallica qui ont terminé leurs certifications / études.

La deuxième année de la Metallica Scholars Initiative ajoutera cinq autres collèges communautaires, ce qui portera le nombre total d’écoles à 15. Elle recevra également des subventions de contrepartie de nouveaux partenaires complétant la contribution cumulative de 1,5 million de dollars de All Within My Hands.

“Nos boursiers Metallica 2019 ont dépassé nos attentes et nous ont inspirés de bien plus de façons que nous n’aurions pu l’imaginer”, a déclaré Lars Ulrich de Metallica. “Nous sommes vraiment ravis de pouvoir étendre l’initiative au cours de sa deuxième année, en aidant plus d’étudiants à réaliser leurs rêves et à transformer leur vie en 2020.”

«L’impact de la Metallica Scholars Initiative a été extrêmement gratifiant», a déclaré le Dr Edward Frank, directeur exécutif de All Within My Hands. «Nous sommes redevables à toutes les écoles, à l’AACC et à des co-sponsors tels que Wolverine, pour leur dévouement à la réussite de ce programme et leur aide à changer la vie de tant de personnes. Cet effet transformateur est exactement ce que le groupe et le conseil d’administration espéraient lorsque nous avons commencé ce programme. »

«La réputation colossale de Metallica a donné à ces collèges et aux métiers qu’ils soutiennent une nouvelle vie et une nouvelle attention», a déclaré Jennifer Worth, vice-présidente principale de l’AACC, Main-d’œuvre et développement économique. «Ce fut un honneur et un privilège de faire confiance au conseil d’administration du groupe et de la fondation pour concevoir et mettre en œuvre des programmes qui changeront la vie d’Américains qui travaillent dur et qui cherchent à progresser.»

La Fondation AWMH a été créée en 2017 par Metallica comme un moyen de redonner aux personnes et aux lieux qui ont soutenu le groupeet d’engager les fans de Metallica dans des efforts philanthropiques. En plus de lutter contre la faim grâce à une alliance avec Feeding America, l’AWMH se concentre sur le soutien aux communautés durables grâce à la formation de la main-d’œuvre. Toutes les dépenses de la fondation sont couvertes par le groupe, le conseil d’administration et quelques amis spéciaux, de sorte que 100% des dons vont aux organisations qu’elle soutient.

