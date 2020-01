L’initiative des boursiers Metallica entre dans sa deuxième année

Après une année inaugurale exceptionnelle avec des résultats incluant des taux de placement supérieurs à 90%, le Initiative des boursiers Metallica a confirmé une deuxième année de son soutien aux collèges communautaires et à leurs programmes de carrière et d’enseignement technique – avec l’expansion du programme de 10 à 15 écoles, ainsi que l’ajout de subventions de contrepartie de nouveaux partenaires.

le Initiative des boursiers Metallica a été créé en 2019 grâce à un partenariat entre METALLICAc’est Tout entre mes mains fondation (AWMH) et le Association américaine des collèges communautaires (AACC), une organisation basée à Washington, D.C., représentant plus de 1000 collèges communautaires du pays. 10 collèges de communautés qui avaient soutenu METALLICA lors de ses récentes tournées aux États-Unis ont été sélectionnés via un processus de candidature compétitif, chacun recevant 100000 $ pour des programmes conçus pour soutenir les étudiants en formation pour entrer sur le marché du travail américain.

Les rapports finaux des 10 écoles et de leurs plus de 700 boursiers Metallica de première vague ont révélé un taux global d’achèvement du programme de 80 à 90% et un placement de 95% pour les boursiers Metallica qui ont terminé leurs certifications / études.

Deuxième année du Initiative des boursiers Metallica ajoutera cinq autres collèges communautaires, ce qui portera le nombre total d’écoles à 15. Il recevra également des subventions de contrepartie de nouveaux partenaires complétant Tout entre mes mains«contribution cumulative de 1,5 million de dollars.

“Nos boursiers Metallica 2019 ont dépassé les attentes et nous ont inspirés de bien plus de façons que nous n’aurions pu l’imaginer”, a déclaré METALLICAc’est Lars Ulrich. “Nous sommes vraiment ravis de pouvoir étendre l’initiative au cours de sa deuxième année, en aidant plus d’étudiants à réaliser leurs rêves et à transformer leur vie en 2020.”

“L’impact de la Initiative des boursiers Metallica a été extrêmement gratifiant “, a déclaré Dr. Edward Frank, Directeur Exécutif de Tout entre mes mains. “Nous sommes redevables à toutes les écoles, AACCet des co-sponsors tels que Carcajou, pour leur dévouement à la réussite de ce programme et leur aide à changer la vie de tant de gens. Cet effet transformateur est exactement ce que le groupe et le conseil d’administration espéraient lorsque nous avons commencé ce programme. “

“La réputation colossale de METALLICA a donné à ces collèges et aux métiers qu’ils soutiennent une nouvelle vie et une nouvelle attention “, a déclaré Jennifer Worth, AACC Vice-président principal, Main-d’œuvre et développement économique. “Ce fut un honneur et un privilège de faire confiance au conseil d’administration du groupe et de la fondation pour concevoir et mettre en œuvre des programmes qui changeront la vie d’Américains qui travaillent dur et qui cherchent à progresser.”

“Cette opportunité Tout entre mes mains m’a permis de jouer un rôle décisif dans le changement de ma vie “, a expliqué Metallica Scholar Angelic Ewing, Spokane Community College. “Merci d’avoir vu un besoin et d’être l’agent par lequel un vrai changement se produit dans ma vie. Mes enfants peuvent me voir changer le cours de leur vie et constater par eux-mêmes que l’adversité peut venir en grandeur et que la résilience est possible, peu importe ce qui nous arrive dans la vie. “

le AWMH a été créée en 2017 par METALLICA comme un moyen de redonner aux personnes et aux lieux qui ont soutenu le groupe, et d’engager METALLICA fans dans les efforts philanthropiques. En plus de lutter contre la faim grâce à une alliance avec Nourrir l’Amérique, AWMH se concentre sur le soutien aux collectivités durables grâce à la formation de la main-d’œuvre Toutes les dépenses de la fondation sont couvertes par le groupe, le conseil d’administration et quelques amis spéciaux, de sorte que 100% des dons vont aux organisations qu’elle soutient. AWMH est un organisme à but non lucratif enregistré 501 (c) 3.

En tant que voix des collèges communautaires du pays, le Association américaine des collèges communautaires (AACC) offre des opportunités éducatives et économiques à 12 millions d’étudiants divers à la recherche du rêve américain. Uniquement dédié à l’accès et à la réussite de tous les étudiants, AACCLes quelque 1 100 collèges membres offrent une rampe d’accès à l’obtention du diplôme, des carrières qualifiées et des salaires de soutien familial. Situé à Washington, D.C., AACC plaide en faveur de ces institutions publiques à but non lucratif afin de s’assurer qu’elles disposent des ressources et du soutien dont elles ont besoin pour s’acquitter de leur mission d’accroître la mobilité économique pour tous.



