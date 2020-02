L’invasion des Beatles aux États-Unis commence avec Vee Jay

Suivant Les Beatles ascension fulgurante de la popularité en Grande-Bretagne, Parlophone était désireux de profiter de leur nouvel atout et a contacté leur label soeur en Amérique, Capitol Records qui appartenait à EMI. Capitol a été déçu par les records des Beatles et a donc décidé de ne publier aucun de leurs records. Au Canada, les choses étaient très différentes. Capitol (Canada) a pu mieux voir le potentiel et a sorti “Love Me Do”, la version sur laquelle Ringo joue de la batterie, même si ce n’était pas un succès.

Parlophone s’est tourné vers un petit label américain appelé Vee Jay, une entreprise fondée par un mari et une femme à Gary, Indiana, spécialisée dans la musique R&B. C’était une ironie sans doute pas perdue pour les Beatles qui aimaient la musique. Vee Jay avait récemment signé The Four Seasons, leur premier acte non-noir et on dit qu’ils étaient plus désireux d’un autre acte EMI qu’ils avaient signé, Frank Ifield.

Écoutez Please Please Me en ce moment.

Le 25 février 1963, Vee Jay a sorti ‘Please Please Me’ aux États-Unis sous le nom de VJ 498 et a été diffusé par la principale station de radio WLS de Chicago, et a même créé sa propre carte pendant quelques semaines, mais rien ne s’est passé au niveau national sur le Tableaux d’affichage. Le fait que Vee Jay ait réussi à mal orthographier son nom sur le disque en tant que «Beattles» n’a pas aidé les chances de succès du groupe.

De retour en Grande-Bretagne, leur troisième single, “From Me To You” est sorti fin avril et a ensuite atteint le sommet du palmarès des singles britanniques pendant sept semaines.Il n’y avait vraiment pas d’arrêt des Beatles, sauf qu’en Amérique, les choses n’allaient vraiment pas. Avec les Beatles au n ° 1 en Grande-Bretagne, Vee Jay a sorti ‘From Me To You’ / ‘Thank You Girl’ en VJ 522 le 27 mai 1963. Le single a été fait ‘Pick Of the Week’ par le magazine Cash Box, et avait l’air raisonnablement certain de tracer.

Au Canada, Capitol a sorti les singles à succès en Grande-Bretagne, ‘Please, Please Me’ début avril, ‘From Me To You’ en juin puis ‘She Loves You’ en octobre. “Please Please Me” figurait sur certaines cartes de radio locales, CFGP, le “son de l’Inland Empire” l’avait au n ° 27, mais il n’y avait pas de carte nationale en tant que telle au Canada à l’époque, contrairement à Billboard ou Cashbox en Amérique. Étant donné les liens étroits entre la Grande-Bretagne et le Canada, il semble que le Canada ait été plus rapide à adopter les Fab Four que ceux au sud de la frontière!

Selon Paul White, le directeur de Capitol Records Canada responsable de la vente des Beatles, ce fut un début de mauvais augure. «Pour mes efforts, ‘Love Me Do’ s’est vendu à 170 exemplaires, j’ai essayé un autre disque, ‘Please Please Me’, et qui en a vendu environ 280. Le troisième disque, ‘From Me to You’, en a vendu 300, puis ‘She Loves You ‘a été libéré et est devenu fou. Love Me Do »a fini par vendre près de 100 000 exemplaires».

Entrez Del Shannon qui avait joué avec les Beatles lors d’un concert au Royal Albert Hall de Londres et les a entendus interpréter leur nouveau single, ‘From Me To You’. Shannon est rentré chez lui et a immédiatement enregistré sa version de la chanson et bien qu’il ne le fasse pas bien, a la particularité d’être la première chanson de Lennon et McCartney à avoir été enregistrée en Amérique. Bien qu’il n’ait atteint que le n ° 77 sur le tableau américain du Billboard, il a sapé les Beatles et leur propre version n’a pas réussi à faire le Hot 100, culminant au n ° 116; aidé là-bas, il faut dire par de fortes ventes dans la région de Los Angeles.

Imperturbable et avec de graves problèmes de gestion et de finances, Vee Jay a décidé de sortir un album des Beatles. ‘Introducing The Beatles’, VJLP 1062, mais parce qu’ils avaient tellement de problèmes qu’ils ont décidé à la dernière minute de ne pas le sortir, parce que les Beatles ne se vendaient pas très bien.

Avec tous les problèmes de Vee Jay, le prochain single des Beatles, «She Loves You», qui avait passé quatre semaines au n ° 1 en Grande-Bretagne en septembre 1963, a été loué par EMI à un petit label de Philadelphie appelé Swan Records. Capitol avait de nouveau refusé de le libérer. Swan l’a sorti fin septembre où il a suscité très peu d’intérêt auprès des acheteurs de disques, principalement parce que si peu de stations de radio l’ont diffusé, elles ignoraient son existence. Ce n’est que lorsque NBC, The Jack Paar Program, a projeté des images des Beatles en train de jouer «She Loves You» en janvier que quiconque a vraiment pris conscience. À ce moment-là, les Beatles étaient vraiment sur une lancée.

En octobre, les Beatles se sont rendus à Stockholm pour une tournée en Suède, leurs premiers concerts à l’étranger depuis qu’ils sont devenus célèbres; les scènes à l’aéroport étaient chaotiques mais rien comparé à leur retour une semaine plus tard. Ed Sullivan, présentateur de télévision et créateur de goûts pour les jeunes d’Amérique, quittait Londres en même temps et est étonné; à tel point qu’il les a réservés pour son émission de télévision américaine.

Le 1er novembre, les Beatles ont commencé leur première tournée en tant que têtes d’affiche incontestées. Le lieu est le cinéma Odeon Cheltenham, et la ville calme de l’ouest de l’Angleterre n’avait jamais rien vu de tel – à tel point qu’un journaliste a inventé l’expression «Beatlemania» pour tenter de la décrire.

À la mi-novembre, l’Amérique était en train de comprendre ce qui se passait en Grande-Bretagne et les trois principaux réseaux de télévision américains ont envoyé des équipes pour interviewer le groupe; ils le font dans les coulisses des jardins d’hiver de Bournemouth. Juste le temps pour le marché de Noël prévu, Parlophone se précipita sur le deuxième album des Beatles – With The Beatles. Ils suivent avec le nouveau single du groupe – “I Want To Hold Your Hand / This Boy” pour lequel ils ont des ventes anticipées de plus d’un million.

Capitol s’est finalement réveillé aux possibilités des Beatles et a sorti ‘I Want To Hold Your Hand’ le lendemain de Noël 1963. Trois semaines plus tard, il est entré dans le palmarès Billboard et le 1er février 1964, il est devenu n ° 1 où il est resté pendant sept semaines, pour être remplacé par “ She Loves You ” de Swan Records, qui a conservé la première place pendant deux semaines et, a-t-on dit, a fait durer la société beaucoup plus longtemps que la plupart de ses rivaux indépendants. Mais nous prenons de l’avance sur nous-mêmes.

Avant Noël, Capitol Records avait déjà commencé une campagne promotionnelle, dépensant un montant inouï de 50 000 $ rien que dans la région de New York pour annoncer: «Les Beatles arrivent». Venez, ils l’ont fait; d’abord sur le programme Jack Paar, puis sur l’émission d’Ed Sullivan.

Capitol désireux de rattraper le temps perdu a également précipité la sortie du premier album américain des Beatles, du moins c’est ce qu’il disait sur la couverture, le 20 janvier 1964. C’était le premier album des Beatles de Capitol Records. Rencontrez les Beatles! atteint la première place des palmarès des albums Billboard à partir du 15 février 1964, y restant 11 semaines avant d’être remplacé par le deuxième album des Beatles; c’était la première fois qu’un artiste remplaçait l’un de ses propres disques à la première place de l’album sur les charts américains.

La raison pour laquelle ce n’était pas la première sortie de l’album des Beatles était parce que dix jours avant Meet the Beatles! à sa sortie, Vee-Jay Records a sorti son album, Introducing… The Beatles. Selon Calvin Carter, le frère du propriétaire de Vee Jay, “Nous avons sorti l’album et EMI, par le biais de Capitol, nous a poursuivis pour cesser et renoncer. Ils ont reçu une injonction contre nous apparemment chaque semaine. Ils recevraient une injonction contre nous lundi et nous l’enlèverions vendredi, puis nous presserions le week-end et expédierions lundi; nous pressions des records tout le temps le week-end. »

Présentation… Les Beatles ont fait le n ° 2 dans les charts et y sont restés pendant neuf semaines. Non content de sortir un album, Vee Jay a décidé de rééditer leurs singles, dont ils avaient toujours les droits. Le 30 janvier 1964, Vee Jay a sorti ‘Please Please Me’ / ‘From Me To You’, sous le nom de VJ 581. La promotion fait face à une pochette spéciale connue disant “Le disque qui a commencé la Beatlemania”, a annoncé l’apparition des Beatles sur le Ed Sullivan spectacle.

En janvier, les Beatles étaient apparus en France pour une réservation de trois semaines au Théâtre L’Olympia à Paris. De retour à Londres, ils avaient une journée pour se préparer avant de partir pour l’Amérique le 7 février. Les Beatles ont quitté l’aéroport de Londres Heathrow à bord d’un Boeing 707 Pan Am pour l’aéroport JFK de New York où, à leur arrivée, ils ont tenu une conférence de presse. La presse américaine ne savait pas quoi faire des quatre garçons de Liverpool et a tout essayé, du sarcasme à l’incrédulité bouche bée.

Le lendemain, après une conférence de presse dans un Central Park froid et enneigé, le groupe répète pour leur apparition au Ed Sullivan Show, mais ils sont sans George qui ne se sent pas bien. Heureusement, le lendemain, George allait mieux et à 20 heures, le groupe s’est présenté devant un public de 73 millions de personnes – exactement un an plus tôt, il avait joué à quelques milliers de personnes dans un cinéma de Sunderland dans le nord de l’Angleterre en tant qu’acte de soutien modeste. à Helen Shapiro.

Le lendemain de son apparition dans l’émission d’Ed Sullivan et de l’enregistrement d’un autre segment, les Beatles ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle le président de Capital, Alan Livingstone, l’homme qui les a finalement signés, leur a remis un disque d’or pour les ventes d’un million d’exemplaires de “ Je veux To Hold Your Hand ‘et un autre pour un million de dollars de ventes pour leur LP, Meet the Beatles! Le lendemain, le groupe a pris le train pour Washington DC car une tempête de neige avait frappé la côte est et tous les vols ont été annulés pour jouer leur premier concert américain au Washington Coliseum de la capitale. Faire «en rond» signifiait qu’entre les numéros, le kit de Ringo devait être déplacé pour qu’il puisse faire face à différentes sections du public. Plus tard dans la soirée, le groupe a assisté à un cocktail à l’ambassade britannique. Le lendemain, il était de retour à New York pour un concert à guichets fermés au Carnegie Hall avant de s’envoler pour Miami pour enregistrer un autre segment d’Ed Sullivan diffusé de mer en mer le 16 février.

Cinq jours plus tard, la sortie de “She Loves You” de Swan Records a fait le numéro 1 des charts américains avant que les Beatles ne rentrent à Londres, arrivant le lendemain matin – épuisé mais extatique. Malgré leur emploi du temps chargé, le groupe n’a pas cessé – ils ont enregistré une apparition dans une émission de télévision le lendemain. Le 25 février, George a célébré son 21e anniversaire et le groupe a enregistré «Can’t Buy Me Love» à Abbey Road – tout cela dans une dure journée de travail pour le groupe.

Après deux semaines au n ° 1 aux États-Unis, c’est «Can’t Buy Me Love» qui a été le record qui l’a remplacé à la première place où il est resté pendant cinq semaines. C’est le 9 mai que l’incroyable série de singles en tête des Beatles a pris fin, l’homme pour les remplacer n’était autre que Satchmo, Louis Armstrong, dont le record de Hello Dolly n’a passé qu’une semaine au n ° 1. Pour toujours après qu’il se soit régalé en disant “Je suis l’homme qui a fait tomber les Beatles de la première place.”

Pendant ce temps, les Beatles ont commencé à travailler sur leur premier long métrage le 2 mars. Cela incluait le tournage d’un lieu dans une station balnéaire, Minehead dans le Somerset, dans l’ouest de l’Angleterre, qui impliquait également des scènes supplémentaires tournées lors d’un voyage en train. Une grande partie des scènes intérieures ont été réalisées dans les studios de cinéma de Twickenham, à l’ouest de Londres, tandis qu’une séquence de concerts a été tournée à la fin du mois au Scala Theatre dans le West End de Londres.

En Amérique, pour accompagner toutes les sorties du Capitole, d’autres maisons de disques encaissaient leurs disques des Beatles. MGM a loué l’enregistrement de Tony Sheridan avec les Beatles en tant que groupe de soutien de «My Bonnie» et il a fait le n ° 26 sur la carte américaine. Atco a licencié le single de Tony Sheridan, “ Ain’t She Sweet ”, ce qui a fait le numéro 19 et, pour compléter Vee-Jay Records via leur filiale le label Tollie, a sorti “ Twist and Shout ”, qui était sur leur premier, album et il atteint le n ° 2 le 4 avril 1964.

Dans quelque chose d’inédit, cela signifiait que pendant la semaine du 4 avril, les cinq premières places du classement étaient toutes des singles des Beatles. “Twist and Shout” n’a pas réussi à se classer n ° 1 parce que les Beatles “Can’t Buy Me Love” l’ont arrêté! Début mai avec ‘Can’t Buy Me Love’, ‘Twist ands Shout’ et un nouveau single, ‘Do You want To Know A Secret’ dans les trois premières places, il y avait le Dave Clark Five, un autre groupe britannique avec deux chansons dans le Top 10. L’invasion britannique battait son plein.

Début mai, John, Cynthia, George et Patti Boyd, la nouvelle petite amie de George, se sont envolés pour Honolulu, puis pour Tahiti en vacances; Paul. Jane Asher, Ringo et Maureen sont allées dans les Caraïbes. De retour de vacances à la fin du mois de mai, le groupe a appris que «Love Me Do» avait atteint la première place des charts américains.

Le Please Please Me des Beatles peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur des Beatles sur Apple Music et Spotify.

La