Lips On Anvil’s Rhythm Guitarist: “ Il est assis à la maison sur son canapé en souhaitant qu’il était moi ”

Dans une nouvelle interview avec Metal Underground, ENCLUME chanteur Steve “Lips” Kudlow a expliqué comment lui et ses camarades de groupe ont conservé une attitude intransigeante tout au long de leur existence de plus de 40 ans, limitant parfois considérablement leur attrait commercial.

“Quelle que soit la célébrité et le succès que nous ayons eu, nous l’avons fait selon nos propres conditions”, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). “Ce n’est pas parce que nous avons cédé à un record record, un connard qui fume des cigares qui veut que nous devenions un groupe de pop. Ça n’arriverait jamais.”

Lorsque l’intervieweur a souligné Lèvres que même un groupe comme les vétérans britanniques du heavy metal CORBEAU a sorti un ou deux albums au milieu des années 1980 qui les ont poussés à adopter un son plus commercial, il a dit: “Eh bien, c’est ce qu’ils prétendent. C’est ce qu’ils prétendent – et il en va de même SAXON. Et je suppose que je pourrais le réclamer aussi, mais j’ai une chose différente à réclamer. Vous le faites parce que vous voulez le faire, pas parce qu’on vous le demande ou que l’on vous dit de le faire, ou qu’on vous le demande. Vous le faites parce que vous pensez que c’est ce que vous devez faire. Et c’est une grosse erreur que font de très nombreux groupes. Et cela dépend jusqu’où vous allez.

“Dans le cas particulier de ENCLUME, nous avions un album intitulé «Force de l’acier» [1987], qui est à peu près le plus proche que vous pourriez probablement dire que nous ayons jamais essayé d’essayer même d’aller dans cette direction “, at-il poursuivi.” Avons-nous été poussés à le faire? Non, [it was] pression auto-appliquée. Et j’étais contre une mutinerie. C’était contre mes souhaits et mon meilleur jugement d’aller dans cette direction, et je l’ai combattu dent, croc et griffe. Et ce faisant, elle n’est pas allée aussi loin qu’elle aurait pu, aurait pu aller dans cette direction. En d’autres termes, cela aurait pu vraiment nous nuire. Et je savais mieux – je savais mieux. Et c’est pourquoi [quoting ‘Mad Dog’ Lyrics] “ À la recherche d’une chienne en chaleur / mendiant pour une gâterie pour chien ”, des paroles comme celle-ci vous éloignent certainement de la radio et vous empêchent d’être un groupe pop. Donc, même si nous aurions pu avoir la chanson, nous n’avions certainement pas les paroles.

“C’était à travers cette époque – tous les groupes qui regardaient BON JOVI “C’est ce que nous devons faire”, “at-il expliqué.” Et c’est, comme, “Non, c’est ce que BON JOVI fait. Ce n’est pas ce que tu dois faire. Et il y a une liste interminable de groupes. Nous pouvons en parler Y&T – l’un des plus grands groupes innovants américains, l’un des tout premiers groupes de hard rock / métal en Amérique qui étaient – maintenant nous pouvons dire «forcés»… Je ne dis pas qu’ils ont été forcés. Et c’est pourquoi les membres du groupe ont décidé de partir, car ils ne pouvaient pas vivre avec les décisions qu’ils avaient prises en essayant de le faire. Et puis cela n’a pas réussi, après avoir laissé tout le monde les aléser. Et puis ça n’a toujours pas marché. Ensuite, ils sont tellement frustrés qu’ils partent. J’ai compris. C’est pourquoi tu ne fais pas ça. C’est une leçon majeure sur la raison pour laquelle vous ne vendez pas – parce qu’à la fin de la journée, vous allez vraiment vous détester de le faire.

“Le gars de notre groupe qui était le plus catégorique pour devenir de cette façon était notre guitariste rythmique d’origine”, faisant apparemment référence à Dave Allison, qui était dans le groupe depuis sa création en 1978 jusqu’en 1989. “Au bout du compte, cela a fait des ravages. Il est parti depuis longtemps. Ses rêves de ENCLUME devenir BON JOVI terminé après «Force de l’acier», vraiment. Et puis nous avons éteint «Livre pour livre» [1988], qui était un album beaucoup plus lourd, puis il a quitté le groupe après. Parce qu’il savait que se maquiller et s’habiller comme une fille et se maquiller et baiser en faisant semblant d’être un putain de poseur, ça ne marcherait pas. “Lèvres est un putain de maniaque. Il veut être lourd. Et ça ne va pas être BON JOVI. J’arrête.’

“Je ne regarde jamais en arrière,” Lèvres ajoutée. “Il regarde en arrière. Il regarde en arrière très dur et longtemps maintenant – avec sa MPOC [chronic obstructive pulmonary disease] problèmes de tabagisme… [He’s] depuis plus de 40 ans. Pendant que je passe le meilleur moment de ma vie, il est assis à la maison sur son canapé en souhaitant qu’il soit moi. “

ENCLUMEdernier album de, “Enfin légal”, a été publié en février via AFM Records.

Un groupe basé à Toronto, ENCLUME a été formé en 1978 par des amis d’enfance, Kudlow et batteur Robb Reiner. Tous deux venaient de familles juives et jouaient de la musique ensemble depuis leur adolescence. ENCLUME est considéré comme ayant eu une influence sur de nombreux groupes de métal, y compris METALLICA, MEGADETH, SLAYER et ANTHRAX.

Bien qu’au départ un groupe de quatre musiciens, ENCLUMELa gamme actuelle de Kudlow, Reiner et bassiste Chris Robertson.

ENCLUME gagné en popularité et de nouveaux fans depuis le documentaire théâtral de 2008, “Anvil: L’histoire d’Anvil”, actuellement disponible sur Netflix.