Lisa Batiashvili annonce un nouvel album «City Lights»

La violoniste primée Lisa Batiashvili a annoncé que son nouvel album City Lights sortira le 29 mai 2020. City Lights est un voyage musical profondément personnel et un hommage à Charlie Chaplin. L’enregistrement emmène les auditeurs dans un voyage musical à travers le monde à travers onze pièces soigneusement choisies qui représentent les villes les plus importantes de la vie de Lisa Batiashvili, ainsi qu’une suite basée sur la propre musique de Charlie Chaplin pour City Lights et d’autres de ses films. La musique va de J.S. Bach et Johann Strauss à Michel Legrand et Astor Piazzolla, et toutes les pistes sont inédites. Les collaborateurs musicaux de Lisa Batiashvili incluent sa compatriote géorgienne Katie Melua, le guitariste MILOŠ et le trompettiste Till Brönner.

Un voyage musical autobiographique et un hommage à Charlie Chaplin

L’idée de City Lights est née d’une conversation entre Lisa Batiashvili et son ami, le compositeur-arrangeur Nikoloz Rachveli. Ils sont tous les deux fans de la musique de Charlie Chaplin et l’année dernière était le 130e anniversaire de la naissance de l’artiste emblématique. Lisa Batiashvili a déclaré: «Chaplin était très populaire en Géorgie quand j’étais enfant. Il était un multi-talent, non seulement agissant et réalisant des films, mais écrivant de la musique magnifique. Pour moi, il représente la beauté et l’imagination créative du 20e siècle. »

Leur idée de créer une suite inspirée de la musique de Charlie Chaplin et de ses films est devenue un concept autobiographique basé sur les villes clés de la vie de Batiashvili, chacune ayant un lien personnel, musical ou violoniste. Lisa Batiashvili a expliqué: «Peu importe où vous allez ou à quelle distance vous vous trouvez, vous avez toujours un lien spécial avec des endroits qui font partie de vous. Ce sont toutes des villes que je connais non seulement pour leur architecture et leurs musées, mais à l’envers. Je voulais exprimer mon amour pour la musique, les cultures et les gens de ces endroits et explorer ce qui est spécial à leur sujet, d’une manière positive et spécifique. »

La musique va de J.S. Bach et Johann Strauss à Michel Legrand et Astor Piazzolla

La musique sur City Lights va de J.S. Bach et Johann Strauss à Michel Legrand et Astor Piazzolla. L’album rassemble divers genres, dont la musique classique, jazz, gitane, tango et de cinéma. Lisa Batiashvili a noté: «Nous voulions une gamme complète de pièces différentes qui se réuniraient sans se déranger mais qui se satisferaient. Chacun des morceaux a été produit avec beaucoup d’amour et nous avons investi tellement d’énergie dans chacun d’eux. Tout au long de l’album, il y a une symbiose entre différents styles. »

Les morceaux englobent également un large éventail émotionnel, de la bonne humeur du galop viennois aux espoirs des immigrants à New York avec la symphonie “ New World ” de Dvořák, et l’album se termine sur une note plus sombre, à Tbilissi, en Géorgie. Lisa Batiashvili a expliqué: «Les dernières mesures de l’album entier rappellent la douleur et l’anxiété de ce petit pays, qui a été en conflit pendant la majeure partie de son histoire, au carrefour de puissances plus grandes qui ont toujours voulu quelque chose de nous. C’est une histoire sans fin qui est toujours d’actualité. C’est une déclaration spéciale et quand je la jouais, j’ai dû me retenir de pleurer, parce que c’est l’histoire de mon peuple et de mon pays. »

Les collaborateurs musicaux incluent Katie Melua, MILOŠ et Till Brönner

Le choix des partenaires musicaux a également été déterminant. Lisa Batiashvili connaissait déjà le guitariste MILOŠ et le trompettiste Till Brönner mais n’avait jamais travaillé avec eux, et elle n’avait jamais rencontré sa compatriote géorgienne Katie Melua.

Lisa Batiashvili a noté: «C’était l’un des projets créatifs les plus complexes et les plus intéressants que j’ai jamais réalisés, mais aussi incroyablement satisfaisant, car nous savions qu’à chaque étape, nous créons quelque chose de complètement nouveau. Aucune musique n’a été enregistrée auparavant et la plupart n’ont pas été jouées. “

City Lights de Lisa Batiashvili sortira le 29 mai 2020 – le single «City Memories» peut être acheté ici.