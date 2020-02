Lita Ford dit que son prochain album contient «beaucoup de substance»

Avant sa représentation du 25 janvier à Milan, en Italie, Lita Ford parlé avec Rock Rebel Magazine. La conversation complète peut être diffusée ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Devenir musicien professionnel:

Lita: “C’était juste la façon dont ma vie allait se passer. Ce n’était pas une option. Ce n’était pas quelque chose où je me suis assis et j’ai fait une liste -” Qu’est-ce que je veux être? Un médecin ou un musicien? ” Il n’y avait tout simplement pas d’autre moyen pour moi d’aller. “

Sur ses premières années dans la musique:

Lita: “LES FUGUEURS pour moi [was] beaucoup un processus d’apprentissage. Nous étions de jeunes filles et nous devions entrer dans la nôtre. Pour moi, c’était énorme – apprendre à être Lita Ford… C’était la plus grande chose dont je sois sorti LES FUGUEURS – comment être moi, être un artiste. “

Sur l’héritage du groupe:

Lita: “C’est merveilleux de pouvoir être en 2020 et de pouvoir encore [hear] la musique que vous jouiez quand vous étiez enfant. La boucle est bouclée maintenant, mais je savais que LES FUGUEURS. Nous savions tous que nous étions avant notre temps. Nous espérions juste qu’à terme, la boucle serait bouclée, et je pense que maintenant c’est vraiment le cas. “

En solo:

Lita: “Cela a été difficile pour de nombreuses raisons, LES FUGUEURS puis essayer de créer et de me donner une image et d’écrire des chansons et d’apprendre à chanter. Je n’étais pas chanteur LES FUGUEURS – J’étais juste un choriste, donc c’était beaucoup de travail. Une fois que vous avez surmonté cette bosse et que vous avez fait toutes ces choses pour constituer un groupe, je pense que tout le reste s’est mis en place. “

Sur son album de 1990, “Stylet”:

Lita: “Herb Ritts coup [the cover]et je ne pense pas qu’il y ait mis son nom. Je pense qu’il vient de faire la séance photo et ne voulait pas de crédit pour cela, ce qui était bien. Il m’a mis sur un toit à Los Angeles et il voulait utiliser la lumière du soleil pour l’éclairage, et j’étais aveugle. Puis il disait: «Ouvre les yeux» … C’était difficile, donc à chaque fois que je regarde cette photo, je pense à la lumière du soleil dans mes yeux … Musicalement, l’un de mes solos préférés était ‘L’Eventreur’. J’adore ce solo de guitare. «Lisa» était une chanson que j’ai écrite pour ma mère – on lui avait diagnostiqué un cancer du sein et on ne lui a donné que quelques mois à vivre. Je voulais lui donner une chanson – je voulais lui faire un cadeau. Tu sais [how] certaines personnes écrivent des chansons après la mort des gens? Je ne voulais pas faire ça – je voulais qu’elle l’entende et je voulais qu’elle soit là au tournage vidéo, et elle l’était. C’était plutôt cool … C’est une chanson magique. “

Sur son album de 1991, “Courbes dangereuses”:

Lita: “Le titre m’a été donné par mon cher ami Sammy Hagar. Nous avons commencé à écrire une chanson et nous n’avons jamais terminé la chanson, alors j’ai juste utilisé le titre. Je ne sais pas où est passée cette chanson – je vais devoir vérifier ça … “

Sur son album de 2012, “Vivre comme une fugue”:

Lita: “Je me suis séparée de mon ex-mari et je vivais comme une fugueuse. Nous sommes partis directement en tournée et nous ne nous sommes jamais arrêtés. Beaucoup de chansons de cet album sont de vraies histoires de vie. [It’s] assez hardcore si vous l’écoutez. “

Sur l’industrie de la musique moderne:

Lita: “L’industrie de la musique a tellement changé, tout comme tout a changé au fil des ans. La vieille école me manque, car elle était juste plus grande, meilleure et plus facile. Je suis juste heureuse de ne plus être en train de jouer maintenant. J’ai de la chance que nous puissions encore sortir et jouer maintenant. “

Sur ses projets futurs:

Lita: “Nous avons un nouveau record formidable. J’espère que nous le sortirons au moment où nous commencerons la tournée avec Alice Cooper au printemps. Nous tournons pour cette période. C’est un super record. Je ne veux pas encore en parler – une fois qu’il frappe, alors nous pouvons en parler – mais je suis très excité. Cela fait très longtemps, donc il y a beaucoup de substance dans le dossier. “

GuéLe nouvel album de son – son neuvième – servira de suivi à celui de 2012 “Vivre comme une fugue”. D’avril à juin, elle fera une tournée avec Alice Cooper.



