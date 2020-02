Lita Ford sur les problèmes de santé d’Ozzy Osbourne: “ Je suis surpris qu’il l’ait fait aussi longtemps ”

Lita Ford dit qu’elle est “surprise” Ozzy Osbourne a fait ce long sans problème de santé plus grave dans sa vie.

Gué a fait le commentaire quand elle a été informée par Linea Rock de l’Italie Ozzydiagnostic de la maladie de Parkinson, quelques jours après la SABBAT NOIR Le chanteur a rendu public son combat contre la maladie neurologique progressive.

Lita a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Je suis surpris qu’il soit resté aussi longtemps, sans rien. Il a eu une bonne vie. Je ne sais pas si sa vie est terminée en ce moment, mais la maladie de Parkinson est assez hardcore. Toute la chirurgie plastique et toutes les drogues et l’alcool et toute la merde qu’il a mis dans son corps … “

Elle a poursuivi: “Nous aimons tous Ozzyet nous ne voulons pas le voir malade. Mais, pour l’amour de Dieu, lorsque vous reniflez des fourmis et d’autres choses, cela pourrait vous laisser un peu foiré plus tard dans la vie. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas surpris. “

Gué a également offert une mise à jour sur son nouvel album studio tant attendu, qui est provisoirement prévu ce printemps. Le suivi des années 2012 “Vivre comme une fugue” a de nouveau été barré par le guitariste / producteur Gary Hoey, qui contribue à jouer de la guitare sur le disque, aux côtés du reste de Guégroupe de soutien, qui continue de se composer de guitariste Patrick Kennison, le batteur Bobby Rock et bassiste Marty O’Brien.

“Je suis vraiment amoureux du nouveau disque, [which] personne n’a encore entendu parler », a-t-elle déclaré.« Nous y travaillons depuis longtemps. Et j’espère le sortir bientôt – très bientôt. On va commencer [by hitting the road] avec Alice Cooper aux États-Unis, et nous espérons le diffuser dès le début de cette tournée. “

Lita et Ozzy enregistré un duo, “Ferme mes yeux pour toujours”, pour son album de 1988 “Lita”. C’était Guéest le plus haut single du palmarès, culminant au n ° 8 du classement américain Billboard Hot 100 en 1989.

Ozzy a subi une intervention chirurgicale au cou pour corriger une ancienne blessure qu’il a aggravée au début de l’année dernière, l’obligeant à rester sur la route pendant toute l’année 2019. Il a reçu son diagnostic de Parkinson en février dernier, à peu près à la même époque.

Guéla dernière version de 2016 était “Capsule temporelle”, une collection de chansons enregistrées par Lita dans le passé, mais jamais auparavant disponible.

Il y a quatre ans, Lita a publié une autobiographie, “Vivre comme une fugue: un mémoire”, via Dey Street Books (Auparavant It Books), empreinte de Éditeurs HarperCollins.



