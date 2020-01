Little Dragon annonce un nouvel album avec la chanson “Hold On”

En 2020, nous verrons le retour de nombreux groupes qui nous passionnent, filles et adultes. L’un d’eux est Little Dragon car ils ont un concept extrêmement intéressant et après quelques années –Trois pour être exact–, ils ont été encouragés à sortir un nouvel album studio qui servira de continuation directe à Season High, Avec lesquels ils sont même venus jouer à Mexico au festival Vive Latino de 2018.

Le nom de ce nouveau disque est New Me, Same Us et a été enregistré l’année dernière dans le studio que le groupe a à Göteborg, en Suède, et produit par eux-mêmes. Selon un communiqué de presse publié par Pitchfork, Little Dragon a déclaré que c’était le record le plus honnête de sa carrière et ils pouvaient vraiment entendre Le son d’un groupe de musiciens travaillant ensemble.

En l’état, voici ce que le groupe a dit: «Cet album a été le plus collaboratif pour nous jusqu’à présent, ce qui peut sembler étrange étant donné que nous faisons de la musique ensemble depuis toutes ces années.Mais nous avons travaillé dur pour être honnête, trouvant le courage d’abandonner nos ego et d’être des morceaux de quelque chose de plus grand. Nous sommes tous sur nos propres voyages, pleins de changements, mais nous sommes toujours unis avec des histoires auxquelles nous croyons, qui font de nous qui nous sommes. »

Au cas où ce ne serait pas assez excitant, Little Dragon a également profité de l’occasion pour sortir une nouvelle chanson intitulée “Hold On”, Que la vérité semble phénoménale. Le groupe nous montre son côté le plus dansant, laissant en arrière-plan des synthétiseurs environnementaux et une base rythmique extrêmement funk pour que La voix de Yukimi Nagano est le protagoniste. Si vous avez envie de lancer la danse, cette chanson est votre meilleure option.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, écoutez ci-dessous le retour spectaculaire de Little Dragon avec “Hold On”:

Ensuite nous vous laissons la tracklist complète de New Me, Same Us, qui peut entendre la prochaine 27 mars:

01.- «Tiens bon»

02.- “Rush”

03.- «Un autre amoureux»

04.- «Enfants»

05.- «Chaque pluie»

06.- “Nouvelle fiction”

07.- “Tristesse”

08.- “Vous vous sentez triste?”

09.- «Où vous appartenez»

10.- “Restez ici”

11.- «Eau»