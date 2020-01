Little Dragon annonce un nouvel album, partage une nouvelle chanson: écoutez

Little Dragon sort un nouvel album: New Me, Same Us sort le 27 mars (via Ninja Tune). Découvrez la première piste du LP, “Hold On”, ci-dessous.

Little Dragon a auto-produit New Me, Same Us, qu’ils ont enregistré dans leur propre studio à Göteborg, en Suède. C’est leur suivi de la saison 2017. Dans un communiqué de presse, Little Dragon a déclaré:

Cet album a été le plus collaboratif pour nous à ce jour, ce qui pourrait

ça a l’air bizarre vu qu’on fait de la musique ensemble pour tout ça

années, mais nous avons travaillé dur pour être honnête, trouver le courage de laisser

allez de nos ego et soyez des morceaux de quelque chose de plus grand

Nous sommes tous en voyage personnel, pleins de changements, mais nous

restons unis avec des histoires auxquelles nous croyons, qui font de nous ce que nous sommes.

New Me, Same Us:

01 Attendez

02 Rush

03 Un autre amant

04 Enfants

05 Chaque pluie

06 Nouvelle fiction

07 Tristesse

08 Êtes-vous triste?

09 Où vous appartenez

10 Restez ici

11 Eau

.