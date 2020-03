Little Dragon et Kali Uchis unissent leurs forces dans la chanson “Are You Feeling Sad?”

Nous sommes sûrs que si nous leur disons les noms de Little Dragon et Kali Uchis, ils pourraient penser immédiatement aux collaborations qu’ils ont faites avec Damon Albarn pour Gorillaz, et ils pourraient ne pas trouver autrement une relation entre eux. Mais au-delà du groupe d’animation préféré de nous tous et après une longue période ils nous ont donné une vraie raison de penser à quelque chose de spécifique lié aux deux projets car ils viennent de sortir une chanson ensemble.

Dans le cadre de la promotion de son dernier disque, New Me, Same Us, Little Dragon a sorti plusieurs singles mais sans aucun doute celui qui a retenu notre attention est “Are You Feeling Sad?”, Nous a présenté Rola avec la chanteuse colombiennea. On y entend un mélange parfait entre les deux styles, avec le son basé sur les synthétiseurs du groupe suédois avec la voix et le ton du R&B sensuel de Kali Uchis, un vrai bijou si vous voulez faire quelques pas ce mercredi.

Selon Consequence of Sound qui a parlé avec Little Dragon, sur ce nouvel album –qui sortira le 27 mars– Nous entendrons beaucoup de collaborations pour la première fois et celle de Kali Uchis est la première: “Cet album a été le plus collaboratif pour nous jusqu’à présent, ce qui peut sembler étrange étant donné que nous faisons de la musique ensemble depuis toutes ces années.”

Comme si cela ne suffisait pas Il a également expliqué l’origine de la chanson, car “Êtes-vous triste?” Il est parti un jour pendant les vacances de Noël et était un cadeau du chanteur: «Nous sommes très excités par la participation de Kali à cette chanson. Du coup à la fin de l’année dernière, cette version est apparue dans nos mails comme un beau cadeau de Noël. Elle a donné sa touche personnelle à la chanson et à une énergie incroyable. Nous aimons complètement ce qu’il a fait. »

Il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et Laissez-vous emporter par le son de “Are You Feeling Sad?”, Le nouveau Little Dragon en collaboration avec Miss Kali Uchis ensuite: