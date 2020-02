Little Steven lance une nouvelle édition vinyle de l’album de Sun City

Little Steven, alias Steven Van Zandt, commémore aujourd’hui le 30e anniversaire de la libération historique de Nelson Mandela d’une prison sud-africaine après 27 ans de captivité avec l’annonce que son album de protestation historique de 1985, Sun City, par Artists United Against Apartheid, l’extraordinaire supergroupe réunis par Van Zandt, le producteur Arthur Baker et le journaliste Danny Schechter pour lutter contre l’injustice raciale en Afrique du Sud, sortira sur vinyle pour la première fois depuis sa sortie initiale il y a 35 ans. Le LP, épuisé depuis longtemps, rejoint cinq autres albums classiques de Van Zandt, rendant à nouveau tous les disques de Little Steven de son début de carrière sur vinyle.

Les versions à venir, auparavant uniquement disponibles dans le coffret édition limitée de l’année dernière, RockNRoll Rebel – The Early Work, et maintenant disponibles individuellement, ont toutes été remasterisées et incluent tous les enregistrements solo du Rock & Roll Hall of Famer entre 1982 et 1999: Hommes Sans femmes (1982), Voice Of America (1983), Sun City (1985) Freedom – No Compromise (1987), Revolution (1989) et Born Again Savage (1999). Sortis le 13 mars via Wicked Cool / UMe, tous les albums seront disponibles à la fois en vinyle noir 180g et en version spéciale en édition limitée sur vinyle tourbillon couleur 180g reflétant les plateaux psychédéliques sortis dans le coffret.

Notamment, Revolution fera ses débuts en vinyle aux États-Unis, n’ayant auparavant vu que des disques en Europe, tandis que le 2LP Born Again Savage sera disponible individuellement sur vinyle pour la première fois.

Saluée par Rolling Stone comme «l’une des déclarations politiques les plus ferventes et les plus énergiques à émerger de la musique pop des années 80», Sun City, qui célèbre son 35e anniversaire cette année, reste une étape incontestée dans la musique et l’histoire culturelle. Le projet a commencé avec «Sun City», une chanson écrite par Van Zandt pour dénoncer et s’opposer au système d’apartheid en Afrique du Sud qui comprenait la réinstallation forcée de sa population noire qui a également été privée de son droit de vote. La chanson, mettant en vedette le choeur mémorable de «Je ne vais pas jouer à Sun City», était une déclaration et un boycott d’un groupe d’artistes incroyablement divers qu’ils refuseraient de se produire à Sun City, une station située dans le Bantoustan du Bophuthatswana, l’un des nombreux États internationalement non reconnus créés par le gouvernement sud-africain pour réinstaller de force sa population noire.

Pour enregistrer le morceau, Van Zandt, le coproducteur Arthur Baker et le journaliste Danny Schechter ont réuni Artists United Against Apartheid – un cadre toujours à couper le souffle de superstars internationales qui comprenait Bruce Springsteen, Miles Davis, Pete Townshend, Bob Dylan, Lou Reed, Ringo Starr , Zak Starkey, Darlene Love, Run DMC, U2, George Clinton, Keith Richards, Ronnie Wood, Rubén Blades, Peter Gabriel, David Ruffin, Eddie Kendricks, Bobby Womack, Afrika Bambaataa, Kurtis Blow, DJ Kool Herc, Grandmaster Melle Mel, The Fat Boys, Herbie Hancock, Jackson Browne, Peter Wolf, Bonnie Raitt, Hall & Oates, Jimmy Cliff, Big Youth, Peter Garrett, Ron Carter, Ray Barretto, Gil Scott-Heron, Nona Hendryx, Pat Benatar, Clarence Clemons, Stiv Bators, Doug Wimbish et Joey Ramone, pour n’en nommer que quelques-uns.

Nommé comme le meilleur single de 1985 par le prestigieux sondage des critiques «Pazz & Jop» de The Village Voice, «Sun City» a été suivi la même année par un album complet qui a vu bon nombre de ces mêmes artistes se réunir pour un certain nombre d’exclusivité supplémentaire titres, dont ‘Silver and Gold’ (interprété par Bono avec Keith Richards et Ron Wood), ‘The Struggle Continues’ (avec Miles Davis, Stanley Jordan, Herbie Hancock, Sonny Okosuns, Ron Carter, Tony Williams et Richard Scher), et ‘Let Me See Your ID’ (avec Gil Scott-Heron, Miles Davis, Grandmaster Melle Mel, Peter Wolf, Sonny Okosuns, Malopoets, Duke Bootee, Ray Barretto et Peter Garrett).

Sun City s’est avéré un travail acclamé par la critique et d’importance mondiale à la fois pour son puissant message social – permettant à Van Zandt, Baker et à d’autres personnes impliquées dans le projet de faire don de plus d’un demi-million de dollars à des causes soutenant la lutte contre l’apartheid – ainsi qu’à son approche musicale innovante et mondiale, qui a finalement été incluse dans les «100 meilleurs albums des années 80» de Rolling Stone, qui a noté que «Sun City a donné un coup de poing politique efficace: non seulement cela a découragé les musiciens de jouer dans la station balnéaire sud-africaine, mais cela a également aidé à faire connaître de nouveaux sons comme le rap. »

«Il a fallu du courage aux artistes pour passer des préoccupations sociales à l’action politique pour une cause qui était pratiquement inconnue à l’époque», a déclaré Van Zandt. «Les victoires aussi claires sont rares dans le domaine de la politique de libération internationale. Une fois dans la vie si vous avez de la chance. “

La sortie du premier catalogue de Little Steven survient dans la foulée du vaste coffret, RockNRoll Rebel – Les premiers travaux, sorti en décembre. Limitée à seulement 1 000 exemplaires, la collection complète comprend les six albums susmentionnés, répartis sur sept vinyles de couleur, logés dans une pochette sur mesure. L’ensemble multi-formats comprend également quatre CD de raretés extraits du coffre-fort personnel de Van Zandt, permettant un examen approfondi de sa première carrière solo avec 51 titres couvrant des démos inédites, faces B, répétitions, sorties, spots radio, non des singles d’album, des concerts classiques et un certain nombre de joyaux de studio jamais entendus auparavant, avec les notes de doublure correspondantes de Van Zandt sur chacune des pistes bonus.

«Ce fut une explosion de fouiller les archives et de trouver tous ces joyaux cachés», explique Van Zandt. «En plus des démos à divers stades d’achèvement, il y a des chansons entières que j’avais complètement oubliées, et nous avons trouvé des choses très précoces avant les Jukes comme Southside Johnny et le Kid (Le Kid étant moi!) Je suis ravi de retrouver mes disques sur vinyle pour la première fois depuis des décennies! “

Le petit Steven et les disciples de l’âme a récemment terminé deux ans de tournées quasi constantes – totalisant 187 spectacles en Amérique du Nord, en Europe et en Australie – avec une performance épique au Beacon Theatre historique de New York, mettant fin aux tournées mondiales consécutives de Soulfire / Summer Of Sorcery avec un concert triomphant convenablement tourné pour l’avenir Libération.

Sun City est sorti le 13 mars et peut être acheté ici.