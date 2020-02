‘Live At Leeds’: The Who Create A Live Classic On Campus

L’histoire du rock a eu lieu sur un campus universitaire anglais le 14 février 1970. À la fin des années 1960, il n’y avait aucun doute The WhoLa réputation de l’un des plus grands groupes de rock live au monde. Ils devenaient aussi, bien entendu, rapidement l’un des plus ambitieux, avec Pete TownshendTommy opus en fait une force commerciale majeure aux États-Unis. Peu de temps après sa sortie, le monde entier a vu l’immense pouvoir de The Who sur scène, via un certain phénomène appelé Woodstock.

Le moment était venu pour un album live, sorti le 16 mai 1970 et fait ses débuts aux États-Unis deux semaines plus tard. Live At Leeds était encore à une semaine de l’entrée dans les best-sellers britanniques lorsque l’album enregistré sur le campus universitaire de Leeds en Angleterre a ouvert aux États-Unis au n ° 52.

Ce fut un début audacieux, la nouvelle entrée la plus élevée de la semaine et le seul nouveau titre dans le top 100, sur un graphique qui avait Paul Mccartneyle premier album solo de McCartney qui monte au n ° 1. Live At Leeds, décrit à sa sortie par le New York Times comme le «meilleur album de rock live jamais réalisé», a grimpé régulièrement au cours des semaines qui ont suivi et a culminé, tout comme Tommy l’avait fait, au n ° 4, correspondant à son indice britannique. L’album est resté dans le palmarès américain pendant 44 semaines et est devenu double platine.

Les concerts et tournées universitaires ont toujours fait partie du circuit de la musique live britannique, bien que le campus de Leeds ne soit pas l’un des plus régulièrement utilisés. Le blues moody Il y a joué, par exemple, à ses débuts en tant que combo rythmique et blues, en 1965, mais c’est une nuit avec The Who qui l’a fait connaître.

Deux semaines plus tard, Pink Floyd joué là-bas; The Who est revenu sur les lieux plus tard dans l’année, tout comme Floyd en 1971. Puis Les pierres qui roulent l’a également inclus dans la tournée “Goodbye Britain” qui a précédé leur départ pour le statut d’exil fiscal et l’album Exile On Main St.

Le set live Who’s de l’époque était un mélange fascinant de leurs premiers jours de mod de couvertures R&B et de matériel qui avait ajouté à leur statut croissant d’exposants du rock conceptuel. Ainsi, ils ont livré un ensemble au public de Leeds qui comprenait toujours leur reprise de «Fortune Teller» de Benny Spellman, ainsi que «Young Man Blues» de Mose Allison. Eddie Cochran«Summertime Blues» et Sonny Boy Williamson“Eyesight To The Blind.” Mais il a également présenté des premiers hits comme “I Can’t Explain” et “Happy Jack”, ainsi qu’une longue course à travers “Tommy”. Un mélange à la fin comportait “My Generation, ” Magic Bus ‘et autres.

Plus tard en 1970, Roger Daltrey a déclaré au journal musical Sounds qu’il était très satisfait de l’album. “C’était un spectacle et c’était un morceau de plastique très valable, vous savez”, a-t-il dit. «Il n’y avait pratiquement rien doublé dessus – il y avait plus de choses enlevées que mises. Deux voix d’accompagnement ont été ajoutées, mais ce n’est que parce que le micro est tombé. Le tout est comme il est arrivé. Nous avons même attiré une grande partie de la foule parce que c’était comme distraire à écouter. »

L’album Live At Leeds fait partie des cinq premiers au Royaume-Uni et aux États-Unis. En 2012, Who devotees a finalement eu la chance d’acheter l’enregistrement du prochain concert du groupe, organisé 24 heures après Leeds, sur le plateau de Live At Hull. The Who avait toujours eu l’intention d’enregistrer cette émission pour rassembler du matériel pour l’album original, mais des problèmes de son signifiaient qu’à moins qu’ils ne soient là à l’époque, les fans devaient attendre plus de 40 ans pour l’entendre.

