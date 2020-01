«Live At Wembley Arena» d’ABBA pour la réédition 3LP à mi-vitesse remasterisée

Concert historique de l’ABBA à la Wembley Arena à Londres le 10 novembre 1979 doit être réédité en vinyle 3LP, demi-vitesse masterisé le 13 mars. Produit par Ludvig Andersson, il a été remasterisé par Miles Showell aux studios Abbey Road.

Le quatuor bien-aimé était à l’honneur dans le monde entier depuis cinq ans au moment de sa tournée en 1979. Ils ont tourné seulement quelques fois et leurs concerts ont toujours été le billet le plus chaud dans la ville visitée par Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad.

Dans les coulisses de leurs spectacles, ABBA aurait des admirateurs comme Ian Dury, Joe Strummer et Jimmy Page; John Cleese a été repéré dans l’auditorium. En effet, pour souligner davantage leur influence sur le genre, ‘Spanish Bombs’ du classique album de London The Call, The Clash, aurait été influencé par le groupe suédois.

La tournée a débuté à Edmonton, au Canada, en septembre 1979 et a atteint Dublin le 15 novembre. L’amour de longue date d’ABBA pour Londres et le pays dans lequel ils ont fait leur percée internationale en remportant le concours Eurovision de la chanson de 1974 avec «Waterloo» était bien connu. Frida portait même un maillot d’Arsenal FC lors d’un même show.

L’itinéraire a coïncidé avec la sortie de l’album ABBA’s Greatest Hits Volume 2, et les spectacles à indice d’octane élevé avaient le groupe en combinaison bleue, chantant comme si leur vie en dépendait et soutenue par des musiciens qui étaient tous des joueurs suédois de premier plan. L’ensemble a fait la promotion de leur récent album Voulez-Vous, mais a embrassé de nombreux points forts du catalogue, et a présenté une performance rare de “I’m Still Alive” d’Agnetha, inédite sur aucun album.

ABBA – Live At Wembley Arena est sorti en tant que remasterisateur 3LP à demi-vitesse le 13 mars. Faites défiler la liste complète des pistes et pré-commandez-la ici.

LP1 – Côté A

1. Gammal fäbodpsalm

2. Voulez-Vous

3. Si ce n’était pas pour les nuits

4. Comme neuf

5. Me connaître, te connaître

LP1 – Côté B

1. Rock Me

2. Chiquitita

3. Argent, argent, argent

4. J’ai un rêve

LP2 – Côté A

1. Donne-moi! Donne-moi! Donne-moi! (Un homme après minuit)

2. SOS

3. Fernando

LP2 – Côté B

1. Le nom du jeu

2. Eagle

3. Merci pour la musique

4. Pourquoi fallait-il que ce soit moi

LP3 – Côté A

1. Intermezzo n ° 1

2. Je suis toujours vivant

3. Summer Night City

4. Prenez une chance sur moi

LP3 – Côté B

1. Votre mère sait-elle

2. Trou dans ton âme

3. La façon dont les vieux amis font

4. Reine dansante

5. Waterloo