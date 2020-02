Live In Cook County Jail: Capture du BB King’s Electric Live Act

Il est inévitable que cet album de BB King soit comparé au Live At The Regal de 1965, enregistré par le même géant du blues et salué comme l’un des meilleurs albums live de tous les temps. Et pourtant Live In Cook County Jail, enregistré le 10 septembre 1970, est un concept inhabituel, car peu d’artistes l’avaient suivi Johnny CashL’exemple pionnier de l’enregistrement dans une prison. En 1968, Cash enregistré à la prison de Folsom, qui a été suivi un an plus tard avec Cash jouant à San Quentin.

Il n’y avait pas de plus grand ambassadeur du blues que BB King. Sans vergogne ancré dans le passé, BB s’inspire profondément de la familiarité de son public avec les chansons classiques. Comme en témoignent d’innombrables autres enregistrements en direct, King utilise son bavardage habile avec la foule pour diriger le répertoire de Live In Cook County Jail vers des favoris intemporels, leur demandant la permission de prendre une telle liberté. Comme si c’était une excuse, il explique que c’est un régal pour lui et pour le groupe de revoir de vieux morceaux qu’ils ont rarement à jouer. Eh bien, aucune excuse n’est nécessaire. C’est toujours un régal de l’entendre les jouer, et les versions ici sont toujours aussi belles. Légèrement plus lourd, avec la ligne de basse entraînante et plus funky de la modernité, et le ton plus ample et plus mûr de sa fidèle Lucille.

Il y a de superbes performances de «Every Day I Have the Blues», «How Blue Can You Get?» Et une lecture merveilleusement passionnée de «Worry, Worry». «How Blue Can You Get? est le grand gémissement d’une relation injuste que BB King campe hilarante, la construisant en un crescendo fantastique et puissant, ne manquant jamais d’exciter la foule sur “Je vous ai donné sept enfants, et maintenant vous voulez les rendre!”

Il a d’abord enregistré la chanson comme “Downhearted” pour son album Blues In My Heart de 1963, mais cela remonte au moins à l’enregistrement de 1950 de Chubby Kemp et des Ellingtonians. Bien que, plus probablement, c’est la version un peu plus tard de Louis Jordan et de son orchestre qui ait fait son effet sur BB, qui était très tôt l’un des plus grands fans de Jordan.

BB est en très bonne forme sur Live In Cook County Jail en dressant la voix aussi haut que possible, et en suivant des lignes lyriques incroyablement belles sur Lucille. Il maintient une note montante et époustouflante dans “How Blue Can You Get” qui est si fine qu’elle a probablement réclamé quelques scalps dans la nuit.

Il y a beaucoup de vieux favoris, donnant le coup d’envoi de «3 O’Clock Blues» qu’il présente comme «le premier morceau qui a fait connaître B.B. King» – littéralement, le premier morceau de son premier album, Singing the Blues. Un peu plus de bagoutage et, avec la discordance la plus extraordinaire, scintillante, métallique et exquise, BB enchaîne sur “Darlin” You Know I Love You “, son single à succès de 1952 et seulement son deuxième sur la carte. En fait, il a atteint la première place et est resté dans les charts pendant 18 semaines au total. Mais, qu’est-ce que c’était que cet accord surréaliste qu’il a frappé en y entrant cette fois?

L’agréable «Sweet Sixteen», qui a fait la place de Billboard n ° 2 en 1960, complète cette section sentimentale. C’est une chanson que King a écrite avec Joe “Josea”, en fait l’un des frères Bihari qui l’avait enregistré pour la première fois au début des années 50.

Quelque chose d’autre s’était produit dans les années entre Vivre au Regal et cet album. Pour la première fois, BB King a enregistré “The Thrill Is Gone” en juin 1969 comme une fermeture de l’album Completely Well. La version album est un blues à 12 mesures à bascule lente soutenu par des cordes luxuriantes et gonflantes. Les gens l’ont adoré, l’envoyant au n ° 3 du classement R&B le 20 février 1971 et au n ° 15 du Billboard Hot 100.

La version concert est un peu plus vivante, les cors remplacent les cordes et une section de fin saccadée. C’est un fantastique changement de direction dans le set live vers funky soul, avant que BB ne fasse quelque chose d’assez audacieux: il s’adresse à son public carcéral, s’incarne, puis termine le spectacle avec la ballade lente, ‘Please Accept My Love’, effectuant des concerts exceptionnels acrobaties vocales.

Le groupe joue ensuite BB avec un humour optimiste et instrumental aux applaudissements enthousiastes. Le batteur Sonny Freeman était avec BB depuis le plus longtemps, depuis le King B. Wings des années 1960. Donc, lui et son patron étaient les seuls qui avaient également été au Regal. Les nouveaux arrivants comparatifs étaient le trompettiste John Browning, les saxophonistes Louis Hubert et Booker Walker et le pianiste Ron Levy, précédemment avec Albert King jusqu’en 1968.

Live in County Jail a atteint le sommet du palmarès des albums Billboard R&B pendant trois semaines consécutives en avril de la même année et le n ° 25 du palmarès Billboard LP. Live at the Regal avait été un super set live du milieu des années 60, puissant et annonçant l’arrivée du rock. Live in Cook County Jail était également tourné vers l’avenir, utilisant déjà un son plus lourd qui culminerait dans le funk du milieu des années 70. Mais tous deux étaient également rétrospectifs, puisant dans certains des documents les plus anciens de B.B. Dans cette optique, ils font une excellente paire d’albums. Essentiellement inséparable et insurmontablement essentiel.

