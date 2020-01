‘Live In The Lbc & Diamonds In The Rough’ d’Avenged Sevenfold sera publié numériquement pour la première fois

AVENGED SEVENFOLDDVD / CD certifié platine “Vivre dans la LBC & Diamonds In The Rough” sera publié numériquement pour la première fois via Warner Records. “Diamants à l’état brut”, initialement publié en 2008 sous forme de CD de compilation comprenant les faces B enregistrées lors de la création du premier album éponyme du groupe, sortira le 7 février, tandis que “Live In The LBC”, initialement sorti en tant que DVD live de l’émission 2008 du groupe au Long Beach Arena, sortira le 6 mars. Les deux sorties sont disponibles en pré-commande maintenant.

La sortie vinyle et numérique 2020 de “Diamants à l’état brut” est élargi par cinq nouvelles pistes, dont “Me libérer”, sorti aujourd’hui, qui avait déjà été enregistré – mais jamais sorti – pour leur sixième album studio primé, “Salut au roi”. L’album de 16 pistes comprend également d’autres pistes difficiles à trouver telles que le favori des fans “St James”, “4 heures du matin” et “Tout perdu”, ainsi que la reprise du groupe SABBAT NOIRc’est “Paranoïaque”. “Diamants à l’état brut” sortira sur vinyle transparent en édition limitée.

AVENGED SEVENFOLD co-fondateur et chanteur M. Shadows explique: “C’est très typique des musiciens d’écrire de 20 à 30 chansons pour un album particulier. La plupart du temps, ils prennent le meilleur du groupe et l’appellent un jour, jetant le reste. Nous n’avons jamais écrit comme ça. ne terminent généralement pas les chansons à moins qu’elles ne remplissent un objectif. La seule exception à cela était pendant l’époque éponyme. Nous expérimentions notre son, nous produisions nous-mêmes et nous n’avions personne pour nous ces sessions ont été publiées sous le nom «Diamants à l’état brut». Nous avons entendu la demande de nombreux fans qui souhaitent diffuser l’album et nous voulions le rendre spécial. Nous avons donc remasterisé l’album et ajouté quelques morceaux difficiles à trouver. Nous avons même trouvé une piste inédite du «Salut au roi» des séances que nous pensons que vous apprécierez. “

“Diamants à l’état brut” liste des pistes:

01. Démons



02. Fille que je connais



03. Carrefour



04. Flash Of The Blade (Couverture IRON MAIDEN)



05. Jusqu’à la fin



06. Tension



07. Marcher (Couverture PANTERA)



08. Le combat



09. Mort dansant



dix. Presque facile (CLA Mix)



11. Afterlife (Version alternative)

Pistes supplémentaires ajoutées à la nouvelle version étendue:

12. St James (titre bonus sur l’édition limitée “Hail To The King”)



13. Me libérer (inédit; enregistré lors des sessions “Hail To The King”)



14. 4 h (Face B sur le EP “Welcome To The Family”)



15. Tout perdu (titre bonus sur l’édition japonaise de Nightmare)



16. Paranoïaque (Housse SABBAT NOIR)

“Live In The LBC” liste des pistes:

01. Acclamation critique (Vivre)



02. Second battement du coeur (Vivre)



03. Vie après la mort (Vivre)



04. La bête et la prostituée (Vivre)



05. Crier (Vivre)



06. Profiter du présent (Vivre)



07. Marcher (Vivre)



08. Pays de chauves-souris (Vivre)



09. Presque facile (Vivre)



dix. Gunslinger (Vivre)



11. Confessions impies (Vivre)



12. Un petit bout de paradis (Vivre)

