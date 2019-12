Live Nation condamné à verser 101 millions de dollars à un homme gravement blessé

Outre les problèmes juridiques auxquels il est confronté, Live Nation doit payer 101 millions de dollars à un homme de New York en raison d'une chute lors d'un concert qui lui a laissé un crâne fracturé.

Un jury d'une cour suprême de Manhattan a décidé d'accorder le paiement à Mark Perez. En juin 2013, Perez est tombé à dix pieds du stand Best Buy du Jones Beach Marine Theatre, situé à Wantagh sur Long Island. Il a depuis subi quatre opérations cérébrales distinctes. En plus d'une tête déformée, il a également une perte de mémoire et a besoin de soins à temps plein.

Son procès a en outre allégué que l'accident lui avait directement causé la perte de sa petite amie de longue date.

Perez est tombé après qu'un chariot élévateur s'est écrasé dans la cabine alors qu'il était assis à l'intérieur. À l'époque, les médecins ne lui ont donné que 10% de chances de survivre.

Cette même année, Perez a déposé une plainte contre Live Nation, qui avait fait la promotion de l'événement.

Il a demandé des dommages-intérêts pour douleur et souffrance – passées et futures – ainsi que pour frais médicaux et perte de revenus.

En réponse à la poursuite, Live Nation aurait proposé à Perez un règlement de 31 millions de dollars. Mais son avocat Benedict Morelli dit que, parce que l'offre n'a été faite qu'une semaine avant le procès, Perez a décidé de la refuser.

Ce procès particulier visait simplement à déterminer les dommages-intérêts à payer à Perez. En 2016, un juge a déterminé que Live Nation était responsable des blessures de l'homme.

Morelli dit du dernier procès: «Il y avait beaucoup à dire et les experts et les avocats de l'accusé n'ont jamais vraiment pris leurs responsabilités. Ils ont essayé de diminuer ses déficiences cognitives, le blâmant presque, pour obtenir un rabais. »

Perez lui-même a publié une déclaration dans laquelle il rendait hommage au «jury dévoué qui a rendu justice à moi et à ma famille».

Jusqu'à présent, ni Live Nation ni ses avocats n'ont commenté le verdict.