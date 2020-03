Live Nation et AEG forment un groupe de travail pour lutter contre la pandémie de coronavirus

Live Nation et AEG Presents, deux des principaux promoteurs de concerts et de festivals de musique d’aujourd’hui, se sont associés à des agences de pointe pour lutter contre la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Des représentants de la Creative Artists Agency (CAA), de la Paradigm Talent Agency, de la United Talent Agency (UTA) et de William Morris Endeavour (WME) ont également rejoint le groupe de travail. Aujourd’hui, le groupe a publié une déclaration commune recommandant que les festivals de musique et les concerts soient reportés au moins jusqu’à la fin du mois de mars, date à laquelle la situation peut être évaluée sur la base des recommandations des professionnels de la santé.

Live Nation et AEG ont pris des mesures de sécurité avant même la publication de la déclaration du groupe de travail. Tous les événements Live Nation ont été reportés indéfiniment, et lundi, AEG a pris la décision sans aucun doute difficile de repousser Coachella et Stagecoach vers la fin octobre. Tout aussi importants, les gouvernements étatiques et fédéraux de la Californie à l’Australie ont interdit les rassemblements de masse.

Plus tôt dans la journée, le président Trump a déclaré une urgence nationale, libérant ainsi 50 milliards de dollars supplémentaires pour répondre à la crise des coronavirus.

Il a également été indiqué lors de sa conférence de presse qu’environ 1,4 million de kits de test COVID-19 seront déployés au cours de la semaine à venir et qu’environ cinq millions de kits de test seront disponibles tout au long du mois prochain.

Enfin, le président Trump a suspendu les intérêts sur les prêts étudiants fédéraux et assoupli les politiques d’admission et de traitement des hôpitaux. Ce dernier fait partie d’un effort continu du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar.

Plus de 1 700 Américains ont reçu un diagnostic de COVID-19, et tandis que la propagation nationale de l’infection est traitée sérieusement, certains professionnels de la santé internationaux ont tourné leur attention vers la crise en Europe. Cet après-midi, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré: “L’Europe est maintenant devenue l’épicentre de la pandémie.”

L’Italie, qui a été placée sous séquestre, a signalé 250 nouveaux décès dus au COVID-19 pendant la nuit. Et avec plus de 17 500 diagnostics de coronavirus, l’Italie est le pays le plus durement touché à part la Chine, pays d’origine de l’infection. L’Espagne a confirmé environ 4 300 cas de COVID-19, et la France et l’Allemagne ont identifié chacun environ 3 600 coronavirus.

AEG est une filiale de The Anschutz Corporation, qui est une entreprise privée. Cependant, les actions de Live Nation, négociées sous le symbole LYV, ont rebondi de près de 20% aujourd’hui, à la suite d’investissements majeurs du PDG Michael Rapino et de ses dirigeants.