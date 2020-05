Live Nation et Ticketmaster font face à un procès pour un monopole présumé

Des clients mécontents ont déposé un nouveau recours collectif contre Live Nation et Ticketmaster pour les pratiques commerciales monopolistiques présumées des entreprises dans le secteur des événements en direct.

Olivia Van Iderstine et Mitch Oberstein ont soumis la plainte au tribunal de district américain du district central de Californie, division ouest, et une copie du dossier a été partagée avec Digital Music News.

Le procès souligne la part de marché substantielle que revendique Ticketmaster – un «dépassant 70% des services de billetterie principaux pour les principales salles de concert» – et déclare que «Ticketmaster facture des frais supracompétitifs rendus possibles par sa position dominante sur le marché».

Ensuite, le document juridique décrit la prétendue “mainmise” de Live Nation sur l’industrie des événements en direct, en plus de faire valoir que l’entité Live Nation-Ticketmaster utilise sa portée à double tranchant pour la promotion de concerts et la distribution de billets pour gonfler les prix des billets.

Plus précisément, les plaignants affirment que la marque (fusion post-2010) Live Nation / Ticketmaster a «régulièrement menacé les lieux avec moins (ou pas) de tournées Live Nation Entertainment s’ils ne choisissaient pas Ticketmaster comme principal fournisseur de services de billetterie». À leur tour, les coûts des billets d’événement ont été gonflés, selon les déposants du procès.

Et à partir de là, le dossier complet, qui s’étend sur environ 72 pages, décrit les pratiques commerciales de Ticketmaster et Live Nation, la nature de la «licence conditionnelle» de prévention du scalping de Ticketmaster, les procédures de transfert de billets, et bien plus encore.

Au moment d’écrire ces lignes, Live Nation et Ticketmaster n’avaient pas publiquement abordé le procès.

La plainte est la dernière d’une série d’obstacles pour Live Nation et Ticketmaster, qui, comme de nombreuses entreprises (et en particulier les entreprises qui se concentrent principalement sur la sphère des événements en direct), ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19. En outre, il y a un peu plus d’une semaine, les détenteurs de tiques irrités ont déposé un recours collectif distinct contre les sociétés, ainsi que contre la MLB et StubHub.

Cependant, les événements des dernières semaines n’ont pas été entièrement négatifs pour le principal promoteur de concerts d’aujourd’hui. Dans la foulée des 500 millions de dollars investis par l’Arabie saoudite, Live Nation a vu son prix par action augmenter considérablement hier, à plus de 47 dollars.

Le stock a depuis perdu une partie de sa valeur – un peu plus de quatre pour cent par rapport à la clôture d’hier, actuellement – mais a plus que doublé par rapport aux 21,70 $ qu’il a touchés lors du déclenchement national de la crise des coronavirus.