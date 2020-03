Live Nation fait face à un sérieux déclassement alors que les stocks restent de 15%

Les actions de Live Nation ont poursuivi leur descente lundi, alors que les annulations d’événements en direct plus larges semblent désormais inévitables.

Live Nation, qui a déjà été contraint d’annuler en masse tout le mois de mars, semble désormais élargir sa période d’interdiction. En conséquence, les actions de LYV ont subi une nouvelle raclée lundi, dans le cadre d’une chute plus large de Wall Street. À la clôture, les actions de LYV avaient chuté de plus de 15%, atteignant un montant de 36,31 $, une fois impensable.

Cela incite les analystes de Wall Street à réévaluer. Ce matin même, S&P Global Ratings a indiqué qu’il envisageait à présent une dégradation sérieuse des actions de Live Nation, peut-être la première de nombreuses. Actuellement, les actions de LYV sont notées BB-moins par S&P, bien que cela soit susceptible de se diriger plus au sud. «Bien que l’étendue et la durée de l’impact sur l’industrie des événements en direct soient incertaines, nous pensons que les performances opérationnelles de Live Nation Entertainment Inc. pourraient être affectées par le nombre croissant d’événements reportés, une fréquentation inférieure aux attentes ou toute annulation future. », A évalué l’agence lundi.

Vendredi, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, a investi en toute confiance 1 million de dollars dans ses propres actions, une initiative audacieuse conçue pour susciter la confiance dans les actions battues de la société. Cet investissement a été suivi par des saisies similaires par d’autres dirigeants, ainsi que Mark Cuban. Cela a peut-être encouragé d’autres achats opportunistes, car les actions ont commencé doucement à augmenter vendredi. Malheureusement, Rapino a rapidement perdu 150 000 $ sur le jeu, avec encore plus de points négatifs à venir.

Malheureusement pour Live Nation, toute entreprise bâtie autour de rassemblements de masse est désormais mise à mal, d’autant plus que des annulations et des fermetures mandatées par le gouvernement sont commandées.

La semaine dernière également, Live Nation s’est associé à AEG et à diverses agences de tourisme pour créer une coalition de lutte contre les coronavirus. La Creative Artists Agency (CAA), la Paradigm Talent Agency, la United Talent Agency (UTA) et William Morris Endeavour (WME) font partie de l’alliance, qui a annulé unilatéralement tous les événements jusqu’en mars pendant l’évaluation de la situation. Cette alliance rare est conçue pour diffuser des informations et répondre aux données de santé publique de manière coordonnée, tout en évitant des luttes inutiles entre les groupes normalement ultra-compétitifs.