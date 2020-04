Live Nation lance un microsite «Plan de secours des tickets» pour détailler les plans de remboursement

Live Nation Entertainment, le géant mondial des concerts qui possède Ticketmaster, a lancé un nouveau microsite détaillant son «plan de secours des billets» pour offrir des remboursements ou des crédits pour les spectacles qui ont été annulés ou reportés à la suite de la pandémie de coronavirus.

À compter du 1er mai, les détenteurs de billets recevront automatiquement un remboursement pour les événements annulés. Si l’événement était à un Live Nation lieu, vous avez 30 jours pour opter pour un crédit de 150% pour une utilisation sur les futurs billets.

Les billets seront automatiquement valables pour la nouvelle date, sauf si vous optez pour un remboursement dans les 30 jours suivant l’annonce de la nouvelle date du spectacle. Si vous avez des billets pour un spectacle qui est reporté, vous pourrez sélectionner votre option de remboursement une fois la nouvelle date annoncée. Si 60 jours se sont écoulés depuis le report d’un spectacle et qu’aucune date reportée n’a été annoncée, la fenêtre de remboursement de 30 jours s’ouvrira à ce moment-là. Les courriels de notification aux détenteurs de billets commenceront le 1er mai.

Selon Variété, le programme est spécifique à l’Amérique du Nord. De nombreux pays d’Europe ont prévu un délai d’un an pour obtenir le remboursement des billets.

Ticketmaster précédemment déclaré dans un communiqué qu’il “entend honorer notre pratique de longue date d’autoriser les remboursements sur les spectacles annulés ou reportés”.

AEG présente, StubHub et d’autres ont lancé des politiques de remboursement similaires.

Ticketmaster aurait annulé ou reporté 30 000 événements, totalisant 2 milliards de dollars de ventes de billets. Il y a actuellement encore 25 000 événements prévus pour la fin de 2020.

Le mois dernier, S&P Global a indiqué qu’il envisageait une dégradation sérieuse de Live Nation après avoir contracté environ 3,3 milliards de dollars de dette à long terme l’an dernier. “Bien que l’ampleur et la durée de l’impact sur l’industrie des événements en direct soient incertaines, nous pensons Live Nation Entertainment Inc.La performance opérationnelle de la société pourrait être affectée par le nombre croissant d’événements reportés, une fréquentation inférieure aux prévisions ou toute annulation future. ” S&P Global m’a dit.

Il y a peu d’indications sur le moment où nous pourrions contrôler le coronavirus dans la mesure où les rassemblements publics et les affaires normales peuvent reprendre. Même certaines des estimations les plus prudentes disent que certaines zones pourraient être verrouillées jusqu’à la fin de l’été et peut-être jusqu’à l’automne.

Début Avril, Dr. Ezekiel “Zeke” Emanuel, l’un des principaux architectes de la Loi sur les soins abordables et un conseiller spécial du directeur général de la Organisation Mondiale de la Santé, Raconté Le New York Times qu’il ne s’attend pas à ce qu’il soit sûr de revenir à des concerts, à des événements sportifs et à d’autres rassemblements publics de masse pendant encore 18 mois.

