Live Nation obtient un prêt de 120 millions de dollars et Michael Rapino renonce à son salaire

Live Nation a pris un certain nombre de mesures pour améliorer sa liquidité et sa capacité à surmonter les difficultés financières de la pandémie de coronavirus COVID-19, y compris l’obtention d’un prêt d’urgence de 120 millions de dollars, la réduction des coûts et, de la part du PDG Michael Rapino, renoncer à un salaire de base.

Live Nation a décrit chacune de ses stratégies d’adaptation COVID-19 dans un récent dossier de la Securities and Exchange Commission (SEC). Dans le cadre d’un accord de crédit modifié avec un prêteur existant, Live Nation a gagné 120 millions de dollars supplémentaires en capacité d’endettement; si tel est le cas, Live Nation peut augmenter la ligne de crédit à 150 millions de dollars, à condition que le processus soit lancé avant le 9 mai.

En tenant compte de cette nouvelle somme, le principal géant de la promotion de concerts dispose de 940 millions de dollars de crédit disponible et d’environ 1,84 milliard de dollars en capital liquide total, après avoir représenté 914 millions de dollars en espèces disponibles. Cette liquidité substantielle pourrait permettre à Live Nation de surmonter plus facilement les problèmes fiscaux et les préoccupations opérationnelles liés à COVID-19, par rapport à d’autres organisateurs de concerts.

Il convient également de noter que la société dispose de 2 milliards de dollars de plus en tant que revenus différés (revenus attendus pour des services ou des produits qui seront livrés à l’avenir), mais traditionnellement, ces fonds ne sont considérés comme des actifs qu’après l’exécution des travaux correspondants.

Pour aider son entreprise à traverser la pandémie de coronavirus, le PDG Michael Rapino a temporairement cessé de toucher son salaire de base annuel de 3 millions de dollars (bien que par le passé, les actions représentaient la part du lion de la rémunération de plusieurs millions de dollars du PDG Rapino).

De plus, d’autres dirigeants de Live Nation ont volontairement réduit de moitié leurs revenus annuels.

Enfin, Live Nation a indiqué qu’elle envisageait des mesures de réduction des coûts, y compris des renégociations de loyer, des gels d’embauche, des congés, et plus encore. L’entreprise n’a encore réduit aucun de ses quelque 9 000 employés en réponse à la crise des coronavirus.

Les actions de Live Nation, négociées sous le symbole LYV, ont connu une légère augmentation après le dépôt auprès de la SEC. Au moment d’écrire ces lignes, le prix par action de la société oscillait autour de 39,50 $, une augmentation d’environ 3% par rapport à la clôture précédente de 38,27 $.

Live Nation a reporté chacun de ses prochains concerts à cause de la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, nous avons signalé que la sphère de l’industrie en direct pourrait subir des pertes de près de 9 milliards de dollars si les émissions ne pouvaient pas reprendre en 2020. Tout dépend du moment où les promoteurs d’événements peuvent reprendre leurs activités normales, une question qui reste sans réponse.