Live Nation partage soudainement son rebond dans le commerce de jeudi – en hausse de 11,6%

À la suite d’une série de baisses des cours des actions alimentées par un coronavirus, Live Nation a connu une sorte de rebond du marché.

Le géant de la promotion des concerts, qui se négocie sous le symbole LYV, a vu son prix par action augmenter aujourd’hui (jeudi) de 11,6%, passant de 29,03 $ à 32,91 $. Bien que la valeur de Live Nation soit encore environ la moitié de ce qu’elle était il y a un mois, il s’agit d’une amélioration notable par rapport au plus bas de cinq ans de mercredi de 21,70 $. Avant que la pandémie de COVID-19 n’affecte sérieusement les États-Unis, Live Nation valait plus de 75 $ par action.

Les gains globaux du marché boursier ont accompagné la légère hausse de Live Nation, alors que le S&P 500 a augmenté de 0,47% et que le NASDAQ a bondi de 2,3% dans la foulée d’une semaine particulièrement turbulente. Hier, le président Trump a signé un projet de loi préliminaire de soulagement des coronavirus et le Congrès élabore actuellement une législation pour un plan de relance de 1 billion de dollars.

Live Nation a également aidé à rembourser rapidement un prêt sur marge de Liberty Media. Le remboursement en espèces de 130 millions de dollars, confirmé à Digital Music News cet après-midi, réduit le risque de nouvelles ventes tout en renforçant les avoirs en espèces de Live Nation.

Alors que les gains de marché d’aujourd’hui représentent un petit pas, mais encourageant, dans la bonne direction, certains économistes et professionnels de la santé préviennent que cela pourrait prendre des mois avant que la pandémie de COVID-19 ne passe et que l’économie mondiale ne commence à se redresser.

Pendant la nuit, New York a signalé environ 1 700 nouveaux cas de COVID-19, et deux membres du Congrès, le représentant Ben McAdams et le représentant Mario Diaz-Balart, ont confirmé leurs diagnostics de coronavirus. Les tests COVID-19 se multiplient aux États-Unis et, par conséquent, les totaux des coronavirus domestiques augmentent radicalement.

Outre les gains de marché mentionnés, quelques développements relativement positifs de COVID-19 ont été mis en évidence au cours des dernières 24 heures. Premièrement, une étude préliminaire menée par des chercheurs et scientifiques chinois a révélé que des températures plus chaudes et une humidité accrue pouvaient freiner la propagation du COVID-19. Ensuite, la Food and Drug Administration (FDA) a accéléré le processus d’approbation d’un médicament contre le paludisme qui traite efficacement les symptômes de COVID-19.

En signe de confiance la semaine dernière, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, a acheté environ 1 million de dollars d’actions de son entreprise. Plusieurs dirigeants de Live Nation et membres du conseil d’administration ont emboîté le pas, et le milliardaire Mark Cuban a révélé qu’il avait lui aussi choisi le promoteur de concerts basé à Beverly Hills. Ces achats ont rapidement pris un coup car les actions Live Nation ont diminué, bien que les gains d’aujourd’hui aient contribué à atténuer ces baisses.