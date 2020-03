Live Nation reportant indéfiniment tous les concerts – Le plongeon se poursuit

Live Nation annule désormais tous les concerts à venir en réponse aux craintes du coronavirus (COVID-19), selon un rapport de ce matin. Un nombre croissant de fonctionnaires des villes et des États interdisent les grands rassemblements.

Selon un rapport de Billboard, les annulations se poursuivront au moins jusqu’à la fin du mois de mars, date à laquelle les dirigeants de Live Nation examineront l’état de confinement du coronavirus et examineront les recommandations des professionnels de la santé dans l’espoir de reprendre les opérations à grande échelle au cours de l’été . Des rapports préliminaires ont également indiqué que les reports indéfinis s’appliqueraient aux concerts Live Nation aux États-Unis et à l’étranger.

Des gens comme Billie Eilish, Post Malone et Tool, pour n’en nommer que quelques-uns, ont prévu des concerts sous la bannière Live Nation, et on ne sait pas quand ces performances seront reprogrammées. Au moment de la rédaction de cette pièce, ni les artistes concernés ni les dirigeants de Live Nation n’avaient commenté publiquement la question.

En raison des annulations et des implications que le coronavirus aura sur les perspectives financières à long terme de Live Nation, les actions de la société (négociées sous le symbole LYV) ont poursuivi leur descente en actions.

Après avoir plongé à 42 $ mercredi, le prix par action du promoteur de concerts est désormais tombé en dessous de 35 $ et a légèrement rebondi, le tout au cours des dernières 24 heures volatiles. Il y a un mois, avant que l’épidémie de coronavirus ne s’aggrave et ne soit déclarée pandémie, le stock de Live Nation valait environ 74 dollars par action.

Plus tôt dans la journée, le ministère de la Santé publique de Californie a recommandé que tous les rassemblements publics de plus de 250 personnes soient reportés jusqu’à ce que COVID-19 soit entièrement contrôlé. Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a pris les précautions de son État un peu plus loin en prolongeant les vacances de printemps et en interdisant tous les rassemblements publics de plus de 100 personnes.

En témoignage de l’ampleur de la pandémie de COVID-19, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé cet après-midi qu’il s’auto-mettait en quarantaine parce que sa femme présente des symptômes pseudo-grippaux.

Un deuxième joueur de l’Utah Jazz, Donovan Mitchell, s’est révélé positif pour COVID-19, et Universal Pictures a repoussé la sortie de Fast and Furious 9 jusqu’en 2021.