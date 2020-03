Live Nation reporte tous ses concerts prévus en mars

La propagation du coronavirus dans le monde et son ampleur au niveau pandémique ont dévasté l’industrie du divertissement. Surtout, des événements massifs comme des concerts, des festivals, des conférences et des conventions tombent comme des dominos. Maintenant, le moment est venu de Live Nation, le plus grand promoteur de concerts au monde, vient de reporter tous ses événements programmés localement et internationalement jusqu’à fin mars.

Certains des festivals déjà annulés par le coronavirus incluent SXSW, Coachella, E3 et Ultra Music Festival et diverses tournées telles que The Who, Iggy Pop, Green Day, New Order, Carlos, Santana, Pixies, Underworld, Avril Lavinge, Slipknot, My Chemical Romance, Madonna et Pearl Jam.

Selon la dernière annonce de Billboard, à partir d’aujourd’hui (12 mars), tous les concerts entre leurs mains vont être annulés. Le rapport révèle que la société a déclaré à ses employés qu’en raison du grand nombre d’événements annulés dans de nombreuses régions du monde à cette époque, tous les spectacles devaient être reportés, bien que “certains spectacles” devaient se poursuivre. Les détails de ces émissions spécifiques ne sont pas encore connus.

Live Nation est un promoteur qui a entre ses mains certains des plus grands artistes du monde entier. Certains sont Billie Eilish, Tool, Kiss, Guns N’Roses, Post Malone, Jason Aldean, Lynyrd Skynyrd, Zac Brown Band, Cher, Chris Stapleton et de nombreux autres artistes. Tous ces événements annulés devraient être appliqués pour le reste du mois, et Live Nation reverra la décision début avril, espérant reprendre les tournées en mai et juin.